Tecnicamente dolce: lo script di Michelangelo Antonioni diventerà un film diretto da André Ristum

La casa di produzione Vivo Film collaborerà con la brasiliana Gullane Filmes per realizzare il film Tecnicamente dolce, basato su una sceneggiatura scritta da Michelangelo Antonioni.

Il progetto, annunciato al Mercato del Festival di Cannes 2023, sarà diretto da André Ristum.

Il progetto mai realizzato

Il film Tecnicamente dolce è stato scritto da Michelangelo Antonioni negli anni '60 e avrebbe dovuto essere girato nel periodo compreso tra Zabriskie Point e Professione Reporter.

La storia è ambientata tra la Sardegna e la foresta amazzonica.

Il regista italiano aveva rinunciato alle riprese del progetto negli anni '80, affidandolo a Jirges Ristum, morto in giovane età prima di poter iniziare le riprese. Il figlio di Ristum, André si occuperà ora della sua realizzazione. Alla sceneggiatura lavorerà anche Helen Beltrame Linné.

Le dichiarazioni dei produttori

Marta Doncelli, co-fondatrice di Vivo Film, ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nel far parte di questo meraviglioso progetto e di poter dare nuova vita a un meraviglioso script di Michelangelo Antonioni. Siamo inoltre davvero felici di condividere questa avventura con dei partner così fantastici come André, Caio e Fabiano. Lavoreremo insieme per realizzare e adattare la storia alla società contemporanea nel miglior modo possibile". Le riprese dovrebbero iniziare entro il 2024.

Gullane ha aggiunto: "Il modo in cui Antonioni negli anni '60 ha anticipato alcune tematiche che sono realmente importanti nella società contemporanea è impressionante. Tra gli argomenti ci sono il rispetto dei generi, le preoccupazioni ecologiche e la necessità di proteggere la Sardegna dalla speculazione edilizia. Stava pensando e parlando di questi argomenti, ora molto attuali, nel 1965-67. Anticipava realmente i tempi".