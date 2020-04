Techetechetè: il Trio Marchesini, Lopez, Solenghi torna oggi su Rai1

Techetechetè torna oggi su Rai1, alle 14:10, con una puntata interamente dedicata al Trio Marchesini, Lopez, Solenghi, per trascorrere la Pasquetta a casa ma senza rinunciare all'allegria e a tante risate.

Saranno 80 minuti di grande televisione divisi in due parti. Nella prima alcune delle scenette e sketch più famosi tratti da Domenica In, Fantastico e altre celebri trasmissioni che li hanno visti protagonisti. Dopo un piccolo cameo a sorpresa, una seconda, più sostanziosa, che propone un compendio delle cinque puntate della loro celebre riedizione dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Ecco riapparire Lorenzo o come dicevan tutti, Renzo interpretato da Tullio Solenghi, la Lucia di Anna Marchesini e il perfido Don Rodrigo impersonato da Massimo Lopez. Sarà un'occasione ghiotta per godersi questo storico sceneggiato in versione completa ma light.

La puntata speciale di Techetechetè sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.