Techetechetè speciale dedicato a Raffaella Carrà in onda stasera su Rai1

Stasera su Rai1 alle 20:35 Techetechetè dedica a Raffaella Carrà una puntata speciale intitolata 'Raffaella & Friends', per ricordare la popolare conduttrice a un mese dalla scomparsa.

Il talento di Raffaella Carrà l'ha portata non solo a realizzare numeri artistici straordinari, ma anche ad avere nei suoi programmi ospiti altrettanto straordinari, che spesso erano suoi amici anche nella vita reale e con cui ha realizzato duetti fantastici, ma anche interviste preziose. La puntata, infatti, proporrà una carrellata di queste partecipazioni nei programmi di Raffaella: dai duetti con Katia Ricciarelli e Renato Zero ai debutti celebri, come la giovanissima Elisa, fino a ospitate come quella di Roger Moore a "Canzonissima", subito dopo il suo primo film da 007.

Sempre stasera, ma su Rai3 e alle 21:20, andrà in onda un'altra puntata in replica di A raccontare comincia tu, il programma di interviste condotto e ideato da Raffaella Carrà nel 2019. Protagonista della serata è Sophia Loren.