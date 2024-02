Techetecheshow: l'omaggio a Lucio Battisti nello speciale in onda stasera su Rai 1

Torna stasera su Rai 1 alle 21:25 l'appuntamento con Techetecheshow, dedicato questa volta a Lucio Battisti. Sarà ancora una volta Flavio Insinna a condurre lo speciale, come è già stato con i primi tre, l'ultimo dei quali, dedicato a Fiorello, andato in onda a settembre.

Techetecheshow su Lucio Battisti

Sarà intitolata Lucio Battisti Numero Uno la puntata in cui Flavio Insinna ripercorrerà la inarrestabile conquista, per oltre un decennio, dei primi posti della Hit Parade da parte delle composizioni del genio musicale battistiano, per sé stesso o per altri artisti. Perchè Battisti, oltre che una voce inconfondibile, è stato anche autore di tanti bani ormai di riferimento per tutta la musica italiana. Tutto l'archivio Rai televisivo e radiofonico è stato esplorato in ogni meandro per rendere al meglio un'epoca irripetibile per la musica italiana attraverso canzoni e dichiarazioni del grande autore.

Dove vederlo in streaming

Lo speciale Techetecheshow dedicato a Lucio Battisti sarà visibile, oltre che in TV su Rai 1, anche in streaming gratuitamente su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda televisiva o successivamente in modalità on demand.