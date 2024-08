Teacup: un nuovo teaser della serie horror prodotta da James Wan

Il 10 ottobre inizierà la messa in onda negli Stati Uniti, sugli schermi di Peacock, della nuova serie horror Teacup e il teaser inedito condiviso online regala qualche nuova immagine.

Nel video si vedono alcuni dei protagonisti e una scritta sullo schermo ricorda che non si ha il controllo.

Cosa racconterà Teacup

Gli interpreti degli otto episodi della prima stagione sono Yvonne Strahovski, Scott Speedman, Chaske Spencer, Kathy Baker, Boris McGiver, Caleb Dolden, Emilie Bierre, e Luciano Leroux.

Al centro della trama della serie Teacup c'è un gruppo di persone molto diverse tra loro che, nella Georgia rurale, devono unire le regole per affrontare una misteriosa minaccia pur di sopravvivere.

Il team che ha lavorato alla realizzazione della serie

Lo scrittore Ian McCulloch è sceneggiatore e produttore dello show, mentre E.L. Katz ha diretto la prima puntata.

Il mostro della laguna nera: Scarlett Johansson nel cast del remake di James Wan

L'esperto di progetti horror e storie che regalano agli spettatori brividi e tensione James Wan (The Conjuring Universe, Archive 81), Michael Clear (Archive 81, Swamp Thing) e Rob Hackett (Archive 81, I Know What You Did Last Summer) producono a livello esecutivo insieme allo scrittore/produttore esecutivo Ian McCulloch (Yellowstone, Chicago Fire), a E.L. Katz, Robert McCammon, Francisca X. Hu e Kevin Tancharoen. Danielle Bozzone supervisiona per Atomic Monster. Nel team di produttori, inoltre, c'è l'attrice Yvonne Strahovski, protagonista degli episodi di Teacup dopo aver lavorato recentemente per il piccolo schermo in occasione di The Handmaid's Tale.

Lo studio che ha lavorato alla realizzazionde dell'atteso progetto, che proporrà un insieme di generi, è UCP, una divisione di Universal Studio Group.