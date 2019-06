TCA Awards 2019: Netflix ed HBO dominano le nomination

Sono state annunciate le nomination dei TCA Awards 2019, dominate da Netflix ed HBO come network, Russian Doll e Pose come serie tv.

Annunciate le nomination dei TCA Awards 2019 da parte della Television Critics Association, che vedono, almeno per il momento, il trionfo di HBO e Netflix, come network, e di Pose e Russian Doll come serie tv.

I premi assegnati dai critici televisivi si dimostrano sempre piuttosto lungimiranti su prodotti pronti a diventare veri e propri fenomeni (sono stati i primi a premiare il potenziale di Killing Eve), così non sembrano affatto casuali le nomination in più categorie per serie tv come Russian Doll di Netflix, Chernobyl di HBO, show che nel loro anno di debutto sono già diventati dei piccoli fenomeni cult. Tra le serie con più di un ciclo di episodi sulle spalle, invece, dominano Pose di FX (di cui però è in gara la prima stagione, essendo e Fleabag, celebrata comedy di Amazon.

Ecco la lista delle nomination:

Miglior serie dell'anno:

Chernobyl

Fleabag

Il Trono di Spade

Pose

Russian Doll

When They See Us

Miglior serie drama

Better Call Saul

Homecoming

Killing Eve

Pose

Succession

The Good Fight

Miglior serie comedy

Barry

Fleabag

La fantastica signora Maisel

Russian Doll

Schitt's Creek

The Good Place

Veep

Miglior film o miniserie:

Chernobyl

Deadwood: The Movie

Escape at Dannemora

Fosse/Verdon

Sharp Objects

When They See Us

Miglior serie esordiente:

Dead to Me

Pose

Russian Doll

Succession

The Other Two

What We Do in the Shadows

Migliore interpretazione in una serie drama:

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Christine Baranski, The Good Fight

Jodie Comer, Killing Eve

Billy Porter, Pose

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Migliore interpretazione in una serie comedy:

Pamela Adlon, Better Things

Bill Hader, Barry

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Natasha Lyonne, Russian Doll

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Migliore serie tv per ragazzi:

Arthur

Carmen Sandiego

Daniel Tiger's Neighborhood

Muppet Babies

Odd Squad

Sesame Street

A votare per i TCA Awards saranno, come sempre da 35 anni a questa parte, 200 giornalisti televisivi statunitensi. I vincitori dell'edizione 2019 saranno annunciati sabato 3 agosto al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills. A trasmettere la cerimonia in Tv sarà Showtime.