Taylor Swift star del concerto Prime Day di Amazon!

Amazon Music annuncia che Taylor Swift, artista tra le più influenti del nostro tempo e vincitrice di dieci GRAMMY Award, si esibirà al concerto di Prime Day il prossimo 10 luglio, in diretta streaming su Prime Video a partire dalle 9pm ET, un evento, primo nel suo genere, che celebra l'offerta di intrattenimento di Amazon, in esclusiva per i clienti Prime.

Il concerto di Prime Day - presentato da Amazon Music - offrirà, ai clienti di tutto il mondo, un'esperienza indimenticabile con una serata di esibizioni di artisti di successo tra cui Dua Lipa, vincitrice di due GRAMMY Award, SZA, artista vincitrice di numerosi premi e la superstar internazionale Becky G. Presentato da Jane Lynch (The Marvelous Mrs. Maisel,Glee), il concerto di Prime Day presentato da Amazon Music sarà disponible per i clienti Prime, in streaming on-demand, dopo il live show, per un tempo limitato, su Prime Video, con una selezione dei brani di ogni singola performance. Per maggiori dettagli e per aggiungere lo spettacolo alla tua lista, vai su primevideo.com/primedayconcert.

"Non vediamo l'ora di celebrare il Prime Day con una serata straordinaria ed esibizioni indimenticabili, per i clienti di tutto il mondo," afferma Steve Boom, VP di Amazon Music. "Prime Day porta ai consumatori il meglio sia dell'intrattenimento sia dello shopping. Per questa celebrazione, abbiamo creato una selezione che abbraccia generi diversi con performance di artisti amati dai nostri clienti. Non vediamo l'ora di celebrare il Prime Day con questo imperdibile evento, unico nel suo genere."

Inoltre, a partire da oggi, i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited, possono accedere ad un'offerta speciale e ottenere quattro mesi di streaming a € 0.99 e avere accesso ad oltre 50 milioni di canzoni, senza pubblicità.

Per prepararsi alla serata, i clienti possono ora chiedere "Alexa, metti la playlist del concerto di Prime Day" su Amazon Music ed ascoltare immediatamente i nuovi successi e i brani preferiti degli artisti che saranno presenti. A partire dal 10 luglio, i fan potranno chiedere anche "Alexa, metti il concerto di Prime Day" o "Alexa, mostrami il concerto di Prime Day" per vedere lo spettacolo sulle loro Fire TV o sui dispositivi Echo Show.

I clienti Prime di tutto il mondo avranno un posto in prima fila per guardare il concerto di Prime Day, in live streaming su Prime Video in più di 200 paesi e disponibile, il giorno dopo on-demand, per un periodo limitato. I clienti Prime che guarderanno il Prime Day Concert avranno un assaggio di Carnival Row, la prossima serie fantasy Amazon Original con Orlando Bloom e Cara Delevigne, inoltre avranno accesso ad un'esclusiva clip di Modern Love, una serie romantica in arrivo, basta sulla popolare e omonima sezione del New York Times. Gli spettatori avranno accesso anche a clip delle nuove stagioni delle serie Prime Video favorite, tra cui La fantastica signora Maisel e Jack Ryan di Tom Clancy, e a contenuti esclusivi dei nuovi prodotti Prime Video tra cui l'ironica serie sui supereroi The Boys, la nuova serie animata Undone, dai creatori di BoJack Horseman, e nuovi speciali stand-up comedy.

Taylor Swift al MET 2016

Durante il concerto di Prime Day, presentato da Amazon Music, i fan avranno accesso ad una selezione di artisti di successo e momenti speciali tra cui Taylor Swift offrirà ai clienti qualcosa di speciale, tra cui i suoi nuovi singoli di successo "You Need To Calm Down" e "ME!," che quest'anno hanno superato tutti i record per un debutto di un singolo nella storia di Amazon Music. "ME!" ha conquistato un primato con Alexa su Amazon Music, divenendo il singolo più richiesto di sempre per un servizio streaming. Cantante, autrice, musicista e produttrice, Taylor Swift è la sola artista nella storia ad avere quattro album consecutivi che hanno venduto oltre 1 milione di copie nella settimana di lancio (Speak Now nel 2010, RED nel 2012, 1989 nel 2014 e reputation nel 2107).

E' il personaggio più giovane della storia ad aver vinto il premio musicale più importante, il Grammy Award per l'album dell'anno e la prima artista donna solista a ricevere questo prestigioso premio per due volte. Rolling Stone annovera Taylor Swift tra i 100 più grandi autori musicali di tutti i tempi. Nel 2017 il settimanale Time ha dedicato a Taylor la prestigiosa copertina di Personaggio dell'anno e, per tre volte, l'ha inserita nella lista dei 100 personaggi più influenti del mondo a soli 29 anni. Taylor è vincitrice dei Brit e Emmy Award e la più giovane Donna dell'anno di Billboard e l'unica artista ad aver ricevuto questa onorificenza per due volte.