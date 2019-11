Taylor Mega ubriaca da Barbara D'Urso: Striscia la Notizia la smaschera con un video

Striscia la Notizia ha smascherato Taylor Mega, che si era presentata ubriaca in collegamento con Barbara D'Urso durante la diretta di Live - Non è la d'Urso.

Taylor Mega era ubriaca davanti a Barbara D'Urso: a svelarlo Striscia la Notizia con un video che inchioda l'influencer. Durante l'ultima puntata del programma Live - Non è la d'Urso, infatti, il suo stato aveva suscitato molta perplessità in studio e sui social.

Cosa è successo: Taylor Mega è intervenuta come ospite nel programma Live - Non è la d'Urso. La star di Instagram si è collegata da Sharm el-Sheikh dando subito prova della sua poca sobrietà non riuscendo a pronunciare bene le parole. Sia i presenti in studio che il pubblico da casa hanno capito che qualcosa non andava, lo stato di alterazione dell'influencer è diventato uno degli argomenti di tendenza sui social e la stessa Barbara D'Urso ha provato a scherzare chiedendole se si fosse fatta uno "spritzettino" prima della diretta.

Strisca la notizia, il programma quotidiano di satira di Canale 5, ha deciso di smascherare la Mega mandando l'intervento integrale dell'influencer, compresi i fuori onda. Nel video trasmesso si sente il tecnico che prima del collegamento dice "toglietele il vino. Non riesce a reggersi in piedi e stare comoda sulla sedia". Andando avanti è la stessa ex concorrente del Grande Fratello e dell'Isola dei Famosi a confessare di essersi bevuta 4 bicchierini di vodka dicendo "questa vodka è una merda, mi gira la testa, non posso fare l'ubriaca... ma ti rendi conto che quando vado in onda sono peggio?". Nella parte finale del video si ha la conferma di quello che tutto il pubblico aveva intuito "stavolta sono brilla".