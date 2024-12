Taylor Mega a Belve ci prova con Fagnani: "Mi piacciono le donne ma non sono lesbica"

La star del web ha confessato la sua attrazione per la conduttrice e giornalista, facendo calare il gelo in studio

Oltre a Jovanotti, l'ultima puntata di Belve per questo 2024, ha visto tra gli ospiti protagonisti anche l'influencer Taylor Mega, che ha concluso la sua partecipazione con un vero e proprio botto: confessando una sua attrazione fisica per la conduttrice Francesca Fagnani.

L'intervista è partita subito in quarta, con Fagnani che ha indagato sul dissing tra Fedez e Tony Effe, in cui la stessa star del web si è inserita subito: "Mi sono tolta qualche sassolino dalla scarpa. Tony Effe mi ha fatto una canzone brutta contro, mi dava della poco di buono".

La conduttrice, poi, le ha chiesto della presunta relazione che avrebbe avuto proprio con Fedez quando era "ancora sposato con Chiara Ferragni". Così, Taylor Mega, allargando le braccia, le ha risposto: "Eh sposato dai, ognuno faceva i cavoli propri. Non sono una sfasciafamiglie".

Tornando al dissing, Fagnani l'ha incalzata: "Ma non è che l'ha fatto perché era un po' invidiosa di Chiara Ferragni?". Risposta: "No no, da buona scorpione dovevo togliermi il mio sassolino dalla scarpa".

Belve, Flavia Vento ammette: "Il sesso non serve, può essere satanico. Tornassi indietro rimarrei vergine"

La conduttrice di Belve ha poi voluto un parere di Mega sulla presenza di Fedez e Tony Effe a Sanremo: "Siamo alla frutta. Uno fa delle belle canzoni, l'altro non sa proprio cantare".

"Quale è la sua trasgressione?", ha poi chiesto la Fagnani facendo leva su uno dei suoi cavalli di battaglie nelle interviste. "A letto amo sperimentare. Le donne mi piacciono molto ma non sono lesbica", ha rivelato la Mega, che a quel punto ci ha provato direttamente con la conduttrice: "Mi piacciono molto le donne come te. Ma tu sei etero vero? Se ci ripensi richiamami...". Su queste pagine potete recuperare anche un estratto di Jovanotti a Belve.