Tawny Kitaen: morta a 59 anni la Deianira di Hercules

Tawny Kitaen è morta il 7 maggio 2021 all'età di 59 anni. L'attrice e modella era noto soprattutto per aver interpretato Daianira, la moglie del protagonista di Hercules, celebre serie prodotta da Sam Raimi negli anni Novanta.

Come riportato da ComingSoon.net, Tawny Kitaen si è trasformata in un'icona tra gli anni Ottanta e i Novanta. Stando a quanto rivelato dal rapporto del medico legale di Osage County, l'attrice è morta nel suo appartamento di Newport Beach. Al momento, però, non è ancora stata rivelata la causa del suo decesso. Strettamente legata al mondo della musica, la modella e attrice ha iniziato la carriera nel mondo del rock e, nel corso degli anni, si è dedicata anche al cinema e alla TV.

Negli anni Ottanta, Tawny Kitaen ha suonato in diversi album di cover dei Ratt ed è apparsa in alcuni videoclip dei Whitesnake, tra cui Here I Go Again, Still of the Night e The Deeper The Love. Nel mondo del cinema, l'attrice ha partecipato a Gwendoline, film erotico tratto dall'omonimo fumetto, Bachelor Party - Addio al celibato, con Tom Hanks, Spiritika, Playback e Tom 51.

Nell'ambito della televisione, invece, l'attrice ha recitato in un episodio di Seinfeld e ha condotto per due anni America's Funniest People. Nel corso della sua vita, Tawny Kitaen ha frequentato Robbin Crosby, chitarrista dei Ratt, e ha posato per il primo album della band. Poi, nel 1989, ha sposato David Coverdale, frontman dei Whitesnake. Il matrimonio, però, si è protratto soltanto per due anni. Dal 1997 al 2002, la modella è stata sposata con il giocatore di baseball Chuck Finley, da cui ha avuto due figlie. L'attrice è stata arrestata più volte per problemi con droga e alcool.