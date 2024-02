Tartarughe all'infinito: ecco quando uscirà l'adattamento cinematografico del romanzo di John Green

Dopo la fortuna avuta dai romanzi Cercando Alaska, Colpa delle stelle e Città di carta, tutti divenuti adattamenti cinematografici, John Green ha annunciato quando uscirà il prossimo film tratto da una sua opera. Sembra infatti che il tanto atteso Tartarughe all'infinito, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo del 2017, arriverà molto presto.

Venerdì Green ha annunciato su Instagram che Tartarughe all'infinito (Turtles All the Way Down) sarà disponibile in esclusiva su HBO Max nel 2024.

L'adattamento cinematografico di Tartarughe all'infinito era stato annunciato già nel dicembre 2017 dalla Fox 2000 Pictures, prima che l'acquisizione della 21st Century Fox da parte della Walt Disney Company portasse alla chiusura della Fox 2000. Il film è stato poi acquisito dalla New Line Cinema e ha trascorso diversi anni in una sorta di baratro in attesa che partisse lo sviluppo prima di iniziare la produzione nella primavera del 2022.

Di seguito potete vedere il post di John Green:

Tartarughe all'infinito

Tartarughe all'infinito segue la diciassettenne Aza Holmes, che lotta con l'ansia quotidiana mentre cerca di essere all'altezza delle aspettative che tutti hanno su di lei come brava figlia, amica e studentessa. Pensieri invasivi le bombardano il cervello all'infinito mentre cerca di vivere la sua vita. Il riavvicinamento con Davis, la sua cotta d'infanzia, potrebbe aiutarla ad affrontare le sue paure e a capire come gestire la sua salute mentale.

Fanno parte del cast di Tartarughe all'infinito: Isabela Merced nel ruolo di Aza, Cree Cicchino, Felix Mallard, Judy Reyes, Maliq Johnson, J. Smith-Cameron, Poorna Jagannathan e Hannah Marks. Il film è diretto da Hannah Marks, con una sceneggiatura degli scrittori di Tuo, Simon Elizabeth Berger e Isaac Aptaker e di John Green.