Taron Egerton alle prese con una scelta impossibile nel trailer di Carry-On

Il 13 dicembre arriverà sugli schermi di Netflix il nuovo thriller intitolato Carry-On, con star Taron Egerton, di cui è stato condiviso un nuovo trailer.

Nel video si assiste a quello che accade quando un giovane addetto alla sicurezza in aeroporto si ritrova alle prese con una scelta impossibile.

Cosa racconterà Carry-On

Il film Carry-On racconterà infatti quello che accade quando, durante la vigilia di Natale, un giovane agente della TSA deve cercare di battere un misterioso passeggero che l'ha ricattato con lo scopo di introdurre un pericoloso pacchetto su un volo.

Gli eventi raccontati prenderanno presto una svolta molto drammatica e la posta in gioco sarà davvero alta.

Nel cast, oltre a Jason Bateman e Taron Egerton nel ruolo dell'addetto alla sicurezza e dell'uomo misterioso che lo minaccia, comprende anche Sofia Carson, Danielle Deadwyler, Sinqua Walls, Logan Marshall-Green, Theo Rossi, Josh Brener e Dean Norris.

Ecco il trailer

Jaume Collet-Serra, regista esperto in racconti ad alta tensione, ha diretto il film. La sceneggiatura è invece stata scritta da T.J. Fixman.

I dettagli del personaggio di Egerton

Taron, parlando in precedenza del suo personaggio ha anticipato in una recente intervista che il giovane è infelice sul lavoro ed è scoraggiato, ma inoltre ha appena scoperto che la fidanzata e incinta quindi sente la pressione di dover diventare un padre responsabile e sostenere la donna amata. Quando si ritroverà alle prese con quella situazione terribile avrà quindi un'occasione per dare una svolta alla sua vita.

Annunciato per la prima volta nel 2022, il film è prodotto dalla Amblin Entertainment, la casa di produzione di Steven Spielberg. Nel 2021, Spielberg e Amblin Partners hanno firmato un accordo con Netflix per la produzione di più titoli per il canale di streaming.