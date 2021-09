Tanya Fear: l'attrice di Doctor Who scomparsa a Los Angeles

Tanya Fear, star di Doctor Who e Kick Ass 2, risulta al momento scomparsa da ben quattro giorni. A confermare la notizia e ad aver lanciato anche un appello è stato Alex Cole, il suo manager.

Come riportato dal New York Post, Tanya Fear si era trasferita a Los Angeles da circa due mesi per dedicarsi a una serie di spettacoli di stand up comedy. La famiglia e gli amici dell'attrice di Doctor Who hanno iniziato a cercare per le strade di Los Angeles da giovedì scorso e hanno anche dato vita a un account Twitter in modo tale da poter reperire qualche notizia in più.

Proprio oggi, l'account Twitter #FindTanyaFear ha scritto: "La famiglia di Tanya vorrebbe ringraziare tutte le persone che hanno trascorso la loro domenica intenti a cercare Tanya tra le strade di Los Angeles. Il fatto che questa comunità sia così unita ci riempie il cuore di amore. Per favore, rimanete al sicuro questa notte e continuate a diffondere il suo nome".

Anche la community Doctor Who Online su Twitter ha diffuso la foto di Tanya Fear e sta contribuendo alla sua ricerca in questo modo. Secondo una cugina londinese dell'attrice inglese, negli Stati Uniti Tanya è stata sola e priva dell'affetto della sua famiglia.

L'account #FindTanyaFear ha diffuso anche una descrizione più dettagliata dell'attrice in modo tale che possa essere utile alle persone che la stanno cercando. L'attrice è alta circa 1.65 m e pesa 64 kg. Secondo quanto riportato dall'account Twitter, al momento precedente alla sua scomparsa, Tanya indossava un giubbotto nero alla vita. Il suo manager Alex Cole ha dichiarato a KABC di aver visto l'attrice per l'ultima volta la settimana scorsa: "Da quando si è trasferita qui a Los Angeles, Tanya ha avuto un'eccellente carriera. Sembrava tutto andare per il verso giusto. Speriamo di ritrovarla presto e che questo possa rivelarsi un mero errore".