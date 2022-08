Tamara Falcó: Vita da marchesa, su Netflix in streaming da oggi

Tamara Falcó: Vita da marchesa, il reality sulla vita sfarzosa dell'aristocratica, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 4 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Tamara Falcò, titolata come marchesa di Griñón è un'aristocratica spagnola che si occupa di moda, di cucina e di televisione. Il reality segue la sua vita sfarzosa e la sua ricerca di un equilibrio tra lavoro, divertimento e famiglia. La donna è figlia d'arte, avendo come madre una delle donne considerate più famose e stilose di Spagna, Isabel Preysler, oltre che di un marchese possidente di terreni vinicoli, Carlos Falcò. Tamara ha dichiarato: "Quella che ad alcuni potrebbe sembrare una vita da film, per me è ancora la cosa più normale del mondo".

Il debutto televisivo è arrivato per lei nel 2013 con lo show dal titolo We love Tamara, in cui per la prima volta sono state aperte le porte della vita privata della Falcò. A seguire ha partecipato anche a Masterchef, mettendosi alla prova ai fornelli, e proprio in Tamara Falcò: Vita da marchesa andremo a scoprire tutte le fasi dell'apertura del suo nuovo ristorante. Alla presentazione del progetto, Tamara ha aggiunto: "Qualche anno fa nella mia vita è apparsa la fede. Ho anche pensato di diventare suora, anche se alla fine non era il piano di Dio e lui ha deciso di aggiungere un fidanzato alla mia vita."