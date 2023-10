Tale e Quale show 2023: vincitore e classifica della sesta puntata di venerdì 27 ottobre

Il sesto appuntamento di Tale e Quale show 2023 è andato in onda venerdì 27 ottobre. La classifica finale ha visto trionfare Luca Gaudiano che ha interpretato Tango, vestendo, in maniera perfetta, i panni di Tananai. Sul podio del programma condotto da Carlo Conti sono finiti al secondo posto a pari merito Ginevra Lamborghini che ha imitato Madame e Jasmine Rotolo con la sua Noemi. Alle loro spalle il Michael Jackson di Lorenzo Licitra. Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, questa settimana, affiancati da Conticini hanno imitato Las Ketchup. La trasmissione è iniziata con qualche minuto di ritardo per dare spazio ad un'edizione speciale del Tg 1 per l'attacco di Israele a Gaza.

La classifica di Tale e Quale show 2023 della sesta puntata

Luca Gaudiano ha imitato Tananai: 72 punti

Jasmine Rotolo ha imitato Noemi: 70 punti

Ginevra Lamborghini ha imitato Madame: 70 punti

Lorenzo Licitra ha imitato Michael Jackson: 59 punti

Maria Teresa Ruta ha imitato Nancy Sinatra: 53 punti

Pamela Prati ha imitato Carmen Miranda: 51 punti

Alex Belli ha imitato Toto Cotugno: 50 punti

Ilaria Mongiovì ha imitato Marcella Bella: 46 punti

Jo Squillo ha imitato Mina: 37 punti

Paolantoni e Cirilli con Conticini hanno imitato Las Ketchup: 26 punti

Le imitazioni della settima puntata (In ordine alfabetico)