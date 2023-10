Tale e Quale show 2023: vincitore e classifica della quinta puntata di venerdì 20 ottobre

La quinta puntata di Tale e Quale show 2023, andata in onda venerdì 20 ottobre, ha visto la vittoria di Lorenzo Licitra che questa settimana ha indossato i panni di Alex Baroni convincendo sia la giuria che il pubblico da casa, è la seconda volta che il cantante si piazza al primo posto in classifica in questa stagione. Maria Teresa Ruta, a causa di un infortunio, è stata sostituita dalla figlia Guenda Goria. Ultimo in classifica Scialpi che non ha potuto imitare Nick dei Cugini di Campagna per un problema di raucedine, il cantante ci riproverà la prossima settimana.

La classifica di Tale e Quale show 2023 della quinta puntata

Lorenzo Licitra che ha imitato Alex Baroni: 64 punti

Luca Gaudiano che ha imitato Hozier: 59 punti

Jo Squillo che ha imitato Annie Lennox: 58 punti

Alex Belli che ha imitato Mr. Rain: 55 punti

Ilaria Mongiovì che ha imitato Shakira: 53 punti

Guenda Goria che ha imitato Elettra Lamborghini: 46 punti

Jasmine Rotolo che ha imitato Rihanna: 46 punti

Ginevra Lamborghini: 41 punti

Pamela Prati che ha imitato Renato Zero: 33 punti

Paolantoni e Cirilli con Pino Insegno e Pier Paolo Pretelli che hanno imitato Village People: 25 punti

Scialpi che non ha imitato Nick dei Cugini di Campagna per la raucedine: 24 punti

Le imitazioni della quarta puntata (In ordine alfabetico)