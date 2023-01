Tale e Quale Show 2023 stasera su Rai 1: anticipazioni ed ospiti della terza puntata

Stasera 21 gennaio su Rai 1 torna Tale e Quale Show 2023 condotto da Carlo Conti. La versione del programma dedicata agli imitatori dilettanti è arrivata alla sua terza edizione. Ecco le anticipazioni della terza puntata, gli ospiti, la giuria ed il regolamento del talent che ci terrà compagnia per cinque settimane.

Sulla scia del grande successo di Tale e Quale Show, il nuovo anno inizia con un programma che darà spazio ad artisti bravissimi quanto sconosciuti, vere eccellenze che vivranno l'emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei Big che li hanno preceduti. La giuria sarà composta, ancora una volta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio. Con loro ci sarà ospite, come quarto giudice il 'tale e quale' dello chef Antonino Cannavacciuolo

Oltre alla giuria, sono stati confermati i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la actor coach Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. I primi classificati torneranno in gara nel corso della finalissima del 4 febbraio

Ciascuna delle prime quattro puntate presenterà undici artisti diversi; tra di essi, segnaliamo la presenza fissa di due personaggi che non si arrendono mai: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, grandi dispensatori di risate e applausi, che parteciperanno come concorrenti non in gara.