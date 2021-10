Tale e Quale Show 2021: imitazioni della sesta puntata

Tale e Quale Show 2021 torna stasera su Rai1 come sempre in prima serata: ecco quali saranno le imitazioni della sesta puntata.

Tale e Quale Show 2021 torna in TV stasera su Rai1 alle 21:25 per riportare in gara i suoi 13 concorrenti.

Sette giorni fa i vincitori di puntata sono stati i Gemelli di Guidonia grazie a una perfetta interpretazione dei New Trolls con 'Quella carezza della sera'. Secondo posto per Dennis Fantina-Brian Johnson, terzi a pari merito Stefania Orlando-Blondie e Pierpaolo Pretelli-Irama. La classifica provvisoria vede ora in testa i Gemelli di Guidonia, seguiti da Deborah Johnson e Dennis Fantina.

Le imitazioni della sesta puntata:

Francesca Alotta sarà Mia Martini

Deborah Johnson sarà Shirley Bassey

Federica Nargi sarà Romina Power

Stefania Orlando sarà Cher

Alba Parietti sarà Amanda Lear

Dennis Fantina sarà Riccardo Cocciante

i Gemelli di Guidonia saranno Il Volo

Biagio Izzo sarà Angelo Branduardi

Simone Montedoro sarà Julio Iglesias

Pierpaolo Pretelli sarà Cesare Cremonini

Ciro Priello sarà Michael Jackson

Come da prassi, tutte le 11 interpretazioni saranno dal vivo accompagnate dall'orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Il dietro le quinte ricopre un ruolo fondamentale per il varietà: un team di professionisti, composto da costumisti, truccatori, parrucchieri, e coreografi, segue per tutta la settimana le "evoluzioni" degli Artisti, insieme ai "vocal coach" Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e alla "actor coach" Emanuela Aureli.

È diventato oramai fisso l'appuntamento con gli "imitatori del web" che saranno protagonisti anche in quest'occasione grazie ai video amatoriali che arrivano in redazione. E proprio gli "imitatori del web" (quelli bravissimi, quelli bravi e quelli... un po' meno bravi) saranno prossimamente protagonisti di 'Tali e Quali'.