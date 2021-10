Tale e Quale Show 2021: le imitazioni della penultima puntata

Tale e Quale Show 2021 torna stasera su Rai1 come sempre in prima serata: ecco quali saranno le imitazioni della penultima puntata.

Stasera su Rai1, alle 21:25, andrà in onda la penultima puntata di Tale e Quale Show 2021, il varietà di punta di Rai1.

Gli undici protagonisti (tredici, tenendo conto del "trio" dei Gemelli di Guidonia) si sfideranno a colpi di imitazioni per il titolo di "Campione di Tale e Quale Show 11", con la prima posizione più che mai in bilico. I punti in palio, ora, sono davvero importanti.

Sette giorni fa ha trionfato Francesca Alotta con una magistrale interpretazione di Mia Martini con "E non finisce mica il cielo". Sul podio, a pari punti, sono finiti anche Dennis Fantina "Riccardo Cocciante" e Cirio Priello "Michael Jackson". Quindi la classifica provvisoria di "Tale e Quale Show", il programma condotto da Carlo Conti, vede in testa a pari punti la Alotta e i Gemelli di Guidonia, seguiti da Fantina.

Le imitazioni della penultima puntata:

Francesca Alotta sarà Mariah Carey

Deborah Johnson sarà Gloria Gaynor

Federica Nargi sarà Cristina D'Avena

Stefania Orlando sarà Fiorella Mannoia

Alba Parietti sarà Mick Jagger

Dennis Fantina sarà Elvis Presley

i Gemelli di Guidonia saranno i Pooh

Biagio Izzo sarà Colapesce & Dimartino (questa volta in coppia con chi?)

Simone Montedoro sarà Bobby Solo

Pierpaolo Pretelli sarà Ultimo

Ciro Priello sarà Massimo Ranieri

Solo uno tra questi sarà campione di puntata: chi riuscirà a convincere Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa? E si dovranno convincere anche i propri compagni d'avventura, visto che come sempre ogni artista avrà la possibilità di arricchire la classifica, dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare (senza dimenticare la possibilità di auto-votarsi). Anche il pubblico a casa avrà voce in capitolo, perché quest'anno i telespettatori possono esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più votate da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.