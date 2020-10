Tale e Quale Show 2020: le imitazioni della quinta puntata, stasera su Rai1

Tale e Quale Show 2020 torna stasera su Rai1, in prima serata, alle 21:25, con la quinta puntata e tante nuove imitazioni.

Anche la scorsa settimana lo show si è confermato nuovamente leader del prime time.

E' tutto pronto sul palco dello 'Studio 5', dove saranno di scena i dieci protagonisti che si metteranno in gioco a suon d'imitazioni mentre la gara si fa sempre più eccitante: ora i punti cominciano a diventare davvero importanti perché tra una settimane sarà proclamato il "Campione di Tale e Quale Show 10", anche se il programma andrà avanti per i successivi tre venerdì nel "Torneo" per la conquista del titolo di 'Campione di Tale e Quale Show 2020'. La quarta puntata ha visto il trionfo di Pago che ha magistralmente imitato Tony Hadley interpretando 'Gold'. Sul podio anche Virginio-Giuliano Sangiorgi e Giulia Sol-Christina Aguilera. La classifica provvisoria vede in testa proprio Pago, seguito da Barbara Cola e Virginio.

Nella quinta puntata sono previste imitazioni che potrebbero sconvolgere la graduatoria: Barbara Cola dovrà mettersi nei panni di Al Bano, Francesca Manzini avrà le sembianze di Jennifer Lopez, Carolina Rey si metterà alla prova con Gaia, Carmen Russo sarà Sophia Loren, Giulia Sol imiterà Alessandra Amoroso, Sergio Muniz avrà i panni di Cat Stevens, Francesco Paolantoni se la vedrà con Tony Dallara, Pago proverà il tris omaggiando Rino Gaetano, Virginio ricorderà Mango e Luca Ward si trasformerà in Amanda Lear. Un altro viaggio musicale lungo 60 anni.

Tutti e dieci i concorrenti saranno 'esaminati' attentamente dalla giuria di 'Tale e Quale Show', formata da tre artisti doc: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Ci sarà poi, giudice d'eccezione, l'attore Nino Frassica. Gabriele Cirilli, sarà come sempre alle prese con la sua jingle machine. Da sottolineare che quella che andrà in onda sarà la 100esima puntata del programma (compresi gli speciali 'Tale e Quale Show - Duetti', 'NaTale e Quale Show' e 'Tali e Quali'): un traguardo importante per questo varietà, divenuto negli anni un must della televisione italiana.