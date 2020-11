Tale e Quale Show 2020, la finale stasera su Rai1: Carlo Conti torna in studio

Per Tale e Quale Show 2020 è arrivato il momento della finale, in onda stasera su Rai1 alle 21:25, ed è arrivato anche il momento di salutare il ritorno in studio di Carlo Conti, dopo l'assenza forzata delle scorse settimane.

Anche questa decima edizione si è confermata leader del prime time del venerdì, a dimostrazione del grande affetto che i telespettatori hanno per un varietà entrato di diritto nella storia della televisione. Soltanto uno tra i dieci artisti protagonisti riuscirà a laurearsi 'Campione di Tale e Quale Show 2020'. La classifica provvisoria vede in testa Virginio, seguito rispettivamente da Lidia Schillaci (che ha vinto il 13 novembre interpretando magistralmente Beyoncé), Agostino Penna, Barbara Cola, Pago, Jessica Morlacchi, Sergio Muniz, Giulia Sol, Francesco Monte e Carolina Rey. Ma la distanza tra gli artisti è davvero minima. Tutto è ancora possibile.

Le ultime performance che vedremo in diretta dagli studi televisivi 'Fabrizio Frizzi' di Roma saranno fondamentali per arrivare alla nomina del vincitore che, è bene ricordare, si aggiudicherà una targa e 30mila euro che donerà a una Onlus benefica. Virginio sarà Gino Paoli, Barbara Cola si metterà alla prova con Anna Oxa, Jessica Morlacchi avrà le sembianze di Lara Fabian, Francesco Monte si confronterà con Ultimo, Lidia Schillaci proverà il bis con Mina, Carolina Rey avrà i panni di Nada, Sergio Muniz si metterà alla prova con Ghali, Giulia Sol interpreterà Alexia, Agostino Penna si trasformerà in Drupi e Pago renderà omaggio a Franco Califano. Obiettivo fondamentale di tutti, convincere i tre giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Ospite e quarto giudice l'attore e regista Alessandro Siani. Nel cast fisso, c'è Gabriele Cirilli che anche in questo appuntamento si immedesimerà in un personaggio musicale.