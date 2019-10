Tale e Quale Show 2019: le imitazioni della quarta puntata, stasera su Rai1

Tale e Quale Show 2019 torna stasera su Rai1, in prima serata, con la quarta puntata e tante nuove imitazioni. Riuscirà Carlo Conti a confermarsi leader di ascolti del venerdì sera come la scorsa settimana? Al pubblico l'ardua sentenza.

Chi riuscirà a trionfare in questo terzo appuntamento? Le imitazioni in programma stasera promettono grande spettacolo: Flora Canto sarà Olivia Newton-John, Sara Facciolini se la vedrà con Loredana Berté, Eva Grimaldi imiterà Alice, Jessica Morlacchi vestirà i panni di Céline Dion, Lidia Schillaci si metterà alla prova con Stevie Wonder, Davide de Marinis avrà le sembianze di Achille Lauro, Tiziana Rivale interpreterà Tina Turner, Gigi & Ross si trasformeranno in Tiziano Ferro e Fabri Fibra (il voto sarà uno solo per entrambi), Francesco Monte, vincitore della scorsa puntata, proverà a ripetersi con Cesare Cremonini, Francesco Pannofino proporrà Paolo Conte, Agostino Penna farà il suo omaggio al mito di Lucio Dalla e David Pratelli sarà impegnato con Christian De Sica.

I giudici, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, saranno come sempre attenti a osservare nel minimo dettaglio ogni protagonista. A loro si aggiungerà, per l'occasione, una super-ospite come Serena Rossi, già campionessa di Tale e Quale nel 2014, sia nelle puntate normali sia nel Torneo.

Da ricordare che al termine di ogni esibizione, nel corso delle varie puntate, tutti gli ospiti si sottoporranno ai voti della giuria, che avrà il compito di valutarne le prestazioni con un voto che si sommerà a quello che ciascuno sfidante, esprimendo la propria preferenza, sceglierà di assegnare a un concorrente rivale.

La classifica provvisoria vede adesso in testa Agostino Penna, seguito da Lidia Schillaci e Gigi & Ross. E poi Francesco Monte, Davide de Marinis, Tiziana Rivale, Jessica Morlacchi, Flora Canto, Francesco Pannofino, David Pratelli, Eva Grimaldi e Sara Facciolini.