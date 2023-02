Tale e Quale Sanremo, Gilles Rocca è il vincitore: la classifica finale

Gilles Rocca è il vincitore della prima edizione di Tale e Quale Sanremo, lo spin-off di Tale e quale Show condotto da Carlo Conti. La puntata è stata preceduta da un omaggio a Maurizio Costanzo. La somma dei punti delle due serate ha regalato la vittoria all'ex naufrago.

"Amici e amiche buonasera, tra poco andrà in onda la seconda e ultima delle due puntate di Tale e Quale Sanremo, è una puntata che abbiamo registrato tempo fa e quindi nella puntata non ci saranno riferimenti alla tragica notizia che ci ha colpito ieri, della scomparsa di Maurizio Costanzo. Naturalmente fossimo stati in diretta avremmo fatto una grande standing ovation, un grande applauso. Loretta, Giorgio, Cristiano avrebbero ricordato Maurizio Costanzo", ha detto Carlo Conti ricordando il conduttore scomparso.

Poi un saluto a Maria De Filippi "Essendo registrato non possiamo farlo, ma ci tengo io a farlo in questo spazio a nome di Loretta Goggi, di Giorgio Panariello e di Cristiano Malgioglio, con la scomparsa di Maurizio Costanzo si spenge un faro, uno degli uomini più importanti della televisione italiana. Un grande amico, una grande persona, un grande personaggio che amava la televisione e amava molto anche Tale e Quale, mi piace abbracciare con tanto affetto Maria De Filippi".

Maurizio Costanzo, un pezzo di Storia della tv italiana

Lo show ha visto la vittoria di Giles Rocca che, dopo aver vinto la prima puntata con Salirò di Daniele Silvestri, ieri ha fatto il bis con l'imitazione di Francesco Gabbani sulle note di Occidentali's Karma.

Ecco la classifica finale

Gilles Rocca - 125 Punti

Paolo Conticini - 117 Punti

Valerio Scanu - 115 Punti

Valentina Persia - 108 Punti

Bianca Guaccero 102 Punti

Stefania Orlando - 97 v

Andrea Dianetti - 95 Punti

Pierpaolo Pretelli - 88 Punti

Valeria Marini - 76 Punti

Rosalinda Cannavò/Carolina Rey - 73 Punti

Alba Parietti - 71 Punti

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli - 61 Punti

Nell'ultima puntata, al fianco dei giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, si è seduto Claudio Lauretta come "Tale e Quale" di Antonino Cannavacciuolo.