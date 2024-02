Tale e Quale Sanremo 2024 stasera su Rai 1: cast, abbinamenti, giuria e anticipazioni del 24 febbraio

Stasera 24 febbraio alle 21:25 su Rai 1 ultimo appuntamento con Tale e Quale Sanremo 2024, lo spin-off di Tale e quale show condotto da Carlo Conti. Uno speciale in due puntate che sarà un vero e proprio omaggio ai grandissimi artisti che hanno reso la rassegna canora l'evento televisivo più atteso dell'anno.

Tale e Quale Sanremo

Il varietà, vedrà sul palco 11 artisti più la coppia composta da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che, all'insegna del divertimento e della bravura, dovranno imitare in tutto e per tutto alcuni fra i cantanti che si sono esibiti al Festival dei Fiori. Ovviamente interpretando quei brani che hanno fatto la storia di Sanremo nel corso degli anni.

Un'occasione per il pubblico in sala e per i telespettatori di ricordare e cantare tutti assieme, come se fossero seduti nella platea del mitico teatro Ariston o prima ancora nel salone delle feste del Casinò di Sanremo.

Gli abbinamenti di questa sera (in ordine alfabetico)

Andrea Agresti: Sarà per te di Francesco Nuti

Gigliola Cinquetti: Patty Pravo

Ginevra Lamborghini: Anna Tatangelo

Lidia Schillaci: Annalisa

Massimo Di Cataldo: Un'avventura di Lucio Battisti

Paolo Conticini: Fausto Leali

Pierpaolo Pretelli: Cenere di Lazza

Silvia Salemi: AnnaOxa

Tiziana Rivale: Cosa ti aspetti da me di Loredana Berté

Deborah Iurato: La solitudine di Laura Pausini

Virginio: Nek

La giuria

Questo mini torneo sarà presieduto, nel secondo appuntamento del 24 febbraio, da una super giuria composta dalla regina Loretta Goggi, dal camaleontico Cristiano Malgioglio e dall'attore e regista Leonardo Pieraccioni. Come oramai da prassi, ci sarà un quarto giudice a sorpresa, questa sera tocca a Iva Zanicchi.

Al termine della serata il vincitore di questa puntata si sfiderà con Alessandro Greco che con Toto Cutugno e il brano Gli amori ha vinto lo scorso 17 febbraio.

Dove vedere Tale e quale Sanremo 2024

Tale e quale Sanremo 2024 andrà in onda stasera su Rai 1 in prima serata alle 21:30 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.