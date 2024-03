Rischiatutto 70 con Carlo Conti, stasera su Rai 1: gli ospiti e le anticipazioni del 2 marzo

Rischiatutto 70 torna stasera in prima serata su Rai 1 subito dopo Affari tuoi con Amadeus. Il programma, condotto da Carlo Conti, celebra il quiz presentato da Mike Bongiorno, trasmesso dalla Rai dal 1970 al 1974. Il progetto rientra nei festeggiamenti per il 70esimo anniversario dell'inizio delle trasmissioni della televisione italiana. Ecco gli ospiti che si sfideranno stasera.

Rischiatutto 70

Dopo il successo della prima puntata di Rischiatutto '70 andata in onda il 3 gennaio per celebrare i 70 anni della Tv di Stato, con uno share del 28% e oltre 4 milioni di spettatori, il programma ritorna con due nuove puntate. Saranno trasmesse stasera sabato 2 e sabato 9 marzo in prima serata su Rai 1. Carlo Conti continuerà a seguire lo schema del primo appuntamento, basandosi sul motore del celebre gioco Rischiatutto di Mike Bongiorno, la cui popolarità è rimasta inalterata nel tempo.

I concorrenti, le cabine, il tabellone, le domande, gli inserti audio e video contribuiranno tutti a creare un'atmosfera festosa, animata da una partita speciale del Rischiatutto. La serata sarà caratterizzata da una girandola di ricordi, personaggi, emozioni, aneddoti, primati e curiosità. Si presenterà, ricorderà e commenterà il meglio e il più significativo della produzione Rai nei suoi primi 70 anni di vita.

Ospiti concorrenti del 2 marzo

Gli ospiti saranno divisi in tre coppie speciali di concorrenti:

Piero Chiambretti e Nino Frassica - già vincitori della prima serata del 3 gennaio

Christian De Sica e Alessia Marcuzzi

Carlo Verdone e Claudia Gerini

Le materie

Le materie e le domande del tabellone spazieranno da varietà a sceneggiati e fiction, dalla comicità alla musica, dai grandi protagonisti ai programmi più popolari ('Canzonissima', 'Fantastico', 'Sanremo'...) e a quelli che hanno lasciato tracce indelebili ('Carosello', 'Indietro Tutta', 'Odeon'...); senza dimenticare i grandi eventi dei quali la RAI è stata protagonista o testimone. Insomma, per usare un vecchio slogan, "tutto quanto fa Rai".

Dove vedere

Rischiatutto 70 andrà in onda stasera 2 marzo, su Rai 1 in prima serata alle 21:30 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.