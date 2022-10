Take 1 - L'ultima canzone, su Netflix in streaming da oggi

Take 1 - L'ultima canzone, il nuovo reality show musicale coreano di Netflix, sbarca sul portale streaming a partire da oggi 14 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Take 1 presenterà le esibizioni dal vivo dei migliori artisti coreani in vari generi e li seguirà nel dietro le quinte per offrire esperienze uniche, come affermato dal regista Kim Hak-min, noto per i programmi musicali Two Yoo Project: Sugar Man 3 e Sing Again. Ogni episodio presenterà esibizioni dal vivo di sette artisti coreani: Rain, AKMU, Mamamoo, Yim Jae-beom, You Hee-yul, Park Jung-hyun e Sumi Jo.

Agli artisti è stato permesso di scegliere una delle loro canzoni che volevano cantare prima di morire sul palco dei loro sogni. Ad esempio K-pop Rain ha scelto di cantare Rainism, la canzone del titolo del suo album del 2008, a Cheong Wa Dae, l'ex ufficio presidenziale che è stato aperto al pubblico a maggio. Il regista ha detto che la serie racconterà l'intera storia delle loro fatiche per preparare una performance indimenticabile in un brevissimo arco temporale a disposizione.

"L'essenza del progetto sta nel cogliere chiaramente le intenzioni di ogni artista e realizzarle accuratamente", ha detto Kim durante una conferenza stampa. "Abbiamo anche cercato di offrire agli spettatori il suono coinvolgente di Dolby Atmos per adattarlo alla prima serie musicale di Netflix".