Takashi Yamazaki ritorna alla regia dopo Godzilla Minus One: il film Grandgear sarà distribuito da Sony

Takashi Yamazaki, dopo il successo di Godzilla Minus One, tornerà alla regia con Grandgear, progetto di cui Sony Pictures ha ottenuto i diritti.

Nella realizzazione del film è coinvolta anche la casa di produzione Bad Robot di J.J. Abrams, in collaborazione con Glen Zipper.

Il nuovo progetto del regista di Godzilla Minus One

La trama del film, che sarà il primo realizzato in lingua inglese dal regista Takashi Yamazaki, è ancora avvolta dal mistero.

Sony ha ottenuto i diritti di Grandgear battendo un'agguerrita concorrenza, assicurando l'impegno di distribuire il lungometraggio nelle sale e sfruttando una grande esperienza nel mercato giapponese.

Yamazaki è reduce dal successo ottenuto da Godzilla Minus One, in grado di conquistare anche il premio Oscar per i Migliori Effetti Visivi.

Il filmmaker è attualmente al lavoro sullo sviluppo di un sequel, progetto in fase di pre-produzione e ha svelato di aver inoltre incontrato Kevin Feige, responsabile dei Marvel Studios, anche se non sembra esserci, almeno per ora, in programma un suo debutto nel MCU, nonostante l'entusiasmo suscitato dalle sue dichiarazioni tra molti fan degli adattamenti dei fumetti.

Godzilla Minus One? Sì, è il Godzilla di cui abbiamo bisogno

Cosa raccontava Godzilla Minus One

In Italia il film della saga di Godzilla era arrivato nelle sale in occasione del 70° anniversario del debutto cinematografico di Godzilla.

La storia era ambientata nel Giappone del dopoguerra, su cui incombe un nuovo terrore. È Godzilla, che costringe la popolazione del paese devastato dal conflitto a combattere nuovamente per la sua sopravvivenza.

Takashi Yamazaki ha firmato la regia, la sceneggiatura e i VFX del film, che vede protagonisti da Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando e Kuranosuke Sasaki.