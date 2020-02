Taika Waititi: Star Wars e Akira tra i suoi prossimi film?

Taika Waititi, dopo la vittoria agli Oscar 2020 grazie alla sceneggiatura di Jojo Rabbit, è tornato a parlare della versione live-action di Akira e della possibilità di dirigere un film della saga di Star Wars e ha detto che per il momento non c'è nulla di concreto.

Il regista, intervistato da Variety, ha smorzato l'entusiasmo dei fan dell'universo creato da George Lucas dopo la sua esperienza sul set di The Mandalorian dichiarando: "Vorrei ci fosse una storia migliore, direi così. Abbiamo parlato di un film di Star Wars? Sì, ne ho parlato con i miei amici nel 1996 di quanto era cool Star Wars. Penso che le persone mi vedano insieme a qualcuno, in particolare per quanto riguarda Star Wars, e credono che stia parlando di possibili progetti. Lo adorerei se fosse il progetto giusto. Farei qualsiasi tipo di film se avesse senso, se no sarebbe rischiare il suicidio della mia carriera".

Una scena d'azione del film Akira

Taika Waititi ha inoltre confermato che per ora non c'è nessun aggiornamento importante riguardante le riprese di Akira: "Il progetto è andato in pausa. Abbiamo dovuto continuare a posticipare le date e si è incrociato con le tempistiche legate a Thor, che non potevano essere cambiate. Quindi Akira è slittato di circa due anni... Dopo Thor". Il filmmaker ha quindi sottolineato: "Non sono quindi certo della mia situazione tra due anni. Non so nemmeno cosa farò tra due giorni! Penso che prima o poi verrà realizzato. Attualmente non sono però certo che lo girerò io".