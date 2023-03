Sympathy for the Devil: il nuovo film con Nicolas Cage ha una data d'uscita

La RLJE Films ha annunciato giovedì di aver acquisito i diritti del thriller psicologico Sympathy for the Devil, interpretato da Nicolas Cage e Joel Kinnaman.

Oltre ad annunciare la notizia dell'acquisizione, RLJE Films ha anche fissato la data di uscita del film per il 28 luglio 2023. In una dichiarazione ufficiale, Mark Ward, Chief Acquisitions Officer di RLJE Film, ha elogiato Cage e ha affermato che il team è entusiasta di lavorare ancora una volta con lui.

"Questa è la nostra ottava collaborazione con Nicolas Cage, tra queste c'è stata anche quella di Mandy, un film acclamato dalla critica che ha un avuto un enorme seguito di pubblico", ha dichiarato Ward. "Ancora una volta, non ci delude. In questo film, Cage e Joel Kinnaman danno vita a un racconto pieno di suspense che terrà il pubblico con il fiato sospeso".

Sympathy for the Devil è diretto da Yuval Adler, noto soprattutto per il suo premiato film d'esordio Bethlehem. Il film in uscita segna anche la seconda collaborazione di Adler con Kinnaman, dopo aver lavorato insieme nel thriller del 2019 The Secret - Le verità nascoste.

"Il film segue l'autista interpretato da Kinnaman che si ritrova in un gioco al gatto e al topo dopo essere stato costretto a condurre un uomo misterioso conosciuto come il Passeggero", si legge nella logline. "Questo porterà a una corsa all'ultimo sangue".