Sylvester Stallone affronta una missione ad alto rischio nel primo trailer di Alarum

Sylvester Stallone è il protagonista del primo trailer di Alarum, il thriller d'azione diretto da Michael Polish e distribuito da Lionsgate. Oltre a Stallone, nel cast figurano Scott Eastwood e Willa Fitzgerald, che interpretano rispettivamente Joe e Laura. Il film debutterà nelle sale statunitensi il 17 gennaio 2025, mentre la data di uscita in Italia è ancora da definire.

Nel titolo, Scott Eastwood (famoso per il suo ruolo in Fast X) interpreta Joe, un ex assassino che vive sotto falso nome insieme alla moglie Laura, interpretata da Willa Fitzgerald (La caduta della casa degli Usher). Stallone, invece, veste i panni di Chester, un personaggio centrale della trama.

Di cosa parla il film?

Il trailer appena rilasciato introduce la storia di Joe e Laura, una coppia apparentemente tranquilla che nasconde un passato oscuro. I due, ex agenti segreti, sono costretti a confrontarsi con il loro passato quando vengono coinvolti in una pericolosa rete di spie internazionali. Il loro ritiro in un resort invernale viene sconvolto quando una squadra di agenti sospetta che siano legati a un'organizzazione segreta chiamata Alarum.

Oltre ai protagonisti, nel cast ci sono anche Mike Colter (Luke Cage), Isis Valverde e D. W. Moffett.

Secondo la sinossi ufficiale, Alarum è descritto come un "action-thriller ad alta tensione" che racconta la storia di due ex spie, Joe e Laura, che si ritrovano nel mirino di una rete di intelligence globale. La trama si sviluppa quando i due, ormai lontani dalle operazioni segrete, vengono accusati di far parte di un gruppo di spie disoneste, noto come Alarum, che è disposto a fare qualsiasi cosa per ottenere una risorsa fondamentale.

Stallone, noto per i suoi iconici ruoli nei film Rambo, Rocky, Demolition Man e The Expendables, è uno dei più grandi nomi del cinema d'azione. Recentemente ha anche recitato nella serie televisiva poliziesca Tulsa King su Paramount+.