Sydney Sweeney interpreterà Kim Novak nel film Scandalous, diretto da Colman Domingo

Colman Domingo e Sydney Sweeney, star di Euphoria, saranno impegnati come regista e protagonista di un nuovo film ispirato a una storia vera.

Colman Domingo debutterà come regista di un film in occasione di Scandalous, un nuovo film prodotto da Miramax che vedrà protagonista anche Sydney Sweeney nel ruolo di Kim Novak.

Le riprese si svolgeranno a Los Angeles al termine del lavoro previsto sul set della terza stagione di Euphoria, serie che vede protagoniste proprio le due star.

Cosa racconterà il film

Scandalous avrà al centro la storia d'amore clandestina, avvenuta nel 1957, tra la star del cinema Kim Novak e l'attore Sammy Davis Jr. La coppia sarà interpretata da Sydney Sweeney e David Jonsson.

Novak e Davis Jr erano due vere star nel mondo dello spettacolo quando si sono conosciuti durante un episodio di The Steve Allen Show e si sono innamorati. Mentre le indiscrezioni sul loro conto si sono diffuse, il razzismo che animava l'America di quell'epoca ha minacciato di rovinare per sempre la loro carriera.

Kim ha ad esempio dovuto fare i conti con l'ira di Harry Cohn, a capo di Columbia Pictures con cui l'attrice aveva un accordo.

Nove giorni dopo la pubblicazione di un articolo sulla loro relazione Davis Jr ha sposato una ragazza nera, che faceva parte delle sue coriste, chiamata Loray White.

Lo sviluppo di Scandalous

Sweeney è stata impegnata nel progetto fin dalle fasi iniziali del suo sviluppo e sarà una produttrice insieme a Tani Cohen, Bobby Roth e Jon Levin.

La sceneggiatura sarà invece firmata da Matthew Fantaci.

Il progetto era stato seguito dal principio da Jon Glickman, ancora prima di diventare CEO di Miramax.

Colman Domingo ha avuto una stagione molto impegnativa con attore, tra la serie Netflix intitolata The Madness, il film su Michael Jackson in cui avrà la parte di Joe Jackson, e lo spettacolo teatrale Lights Out: Nat King Cole, scritto dall'attore insieme alla regista Patricia McGregor.