Sydney Sweeney star dell'horror psicologico Immaculate

Sydney Sweeney continua ad allungare la sua lunga lista di impegni professionali: la star di Euphoria sarà infatti la protagonista dell'horror Immaculate.

Il progetto sarà prodotto da Black Bear Pictures e le riprese inizieranno nel mese di gennaio 2023.

Il film Immaculate permetterà a Sydney Sweeney di collaborare nuovamente con il regista Michael Mohan dopo The Voyeurs, realizzato nel 2021.

La sceneggiatura è firmata da Andrew Lobel.

Nocturne: una scena del film con Sydney Sweeney

L'horror psicologico racconterà la storia di Cecilia, una giovane donna molto religiosa che riceve l'offerta di occuparsi di un nuovo ruolo in un famoso convento italiano. La sua accoglienza calorosa nella campagna italiana apparentemente perfetta viene interrotta, tuttavia, quando Cecilia si rende chiaramente conto che la sua nuova casa ospita dei segreti oscuri e terrificanti.

Nelle ultime settimane, l'attrice ha ottenuto il ruolo da protagonista nel reboot di Barbarella che sarà prodotto per Sony, oltre alla parte principale nel film The Caretaker di Universal Pictures.

Sydney sarà inoltre coinvolta come produttrice di Immaculate in collaborazione con David Bernad, con cui ha lavorato in occasione di The White Lotus.