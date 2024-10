Sydney Sweeney e Amanda Seyfried protagoniste di The Housemaid di Paul Feig

La Lionsgate ha acquisito il film di Paul Feig The Housemaid, con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried come protagoniste del thriller. La sceneggiatura è di Rebecca Sonnenshine, basata sul romanzo bestseller di Freida McFadden.

Nel film Sweeney interpreterà Millie, una giovane donna in difficoltà che si sente sollevata dall'idea di ricominciare da capo come domestica di Nina (Seyfried) e Andrew, una coppia benestante e di alto livello. Ben presto scopre che i segreti della famiglia sono molto più pericolosi dei suoi.

Il materiale di partenza, che ha trasformato la McFadden in un'autrice di successo, è stato nella lista dei bestseller del New York Times per 75 settimane. Ha venduto più di 3,6 milioni di copie in tutto il mondo in inglese ed è stato tradotto in 40 lingue.

Ghostbusters, Paul Feig punta il dito contro Trump per il flop del film: "Venivo attaccato dai suoi fan"

I progetti futuri

Feig è il regista di titoli come Le amiche della sposa, Corpi da reato, Un piccolo favore e Spy, ma i suoi ultimi tre film, Last Christmas, L'accademia del bene e del male e Jackpot - Se vinci ti uccido!, sono stati stroncati dalla critica. Feig ha inoltre diretto il molto discusso reboot al femminile di Ghostbusters del 2016.

Una romantica Amanda Seyfried in una scena del film Mamma Mia!

Sydney Sweeney ultimamente ha recitato in Eden di Ron Howard, al fianco di un cast davvero stellare composto da star come Vanessa Kirby, Ana De Armas e Jude Law e tornerà presto a recitare nella prossima stagione di Euphoria. Recentemente ha interpretato la protagonista della commedia romantica di successo, Tutti tranne te, al fianco di Glen Powell, e Spider-Woman nel cinecomic della Sony, Madame Web. Eden, che uscirà nel 2025 in Italia, è descritto come come "una storia vera cupamente comica di omicidio e sopravvivenza, ambientata intorno a un gruppo di personaggi eclettici che abbandonano la civiltà per le Galapagos. Sono tutti alla ricerca della risposta a quella domanda sempre pressante che ci affligge tutti: qual è il senso della vita?".

La star di Mamma Mia!, Amanda Seyfried, reciterà nella miniserie Peacock Long Bright River, e ultimamente ha interpretato la protagonista di Seven Veils, film diretto da Atom Egoyan e presentato al Toronto Film Festival.