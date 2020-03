SXSW 2020: il Coronavirus porta alla cancellazione del celebre festival

L'atteso SXSW 2020 è stato cancellato a causa del Coronavirus che si sta diffondendo a livello internazionale, portando molte organizzazioni a rimandare gli eventi in programma per cercare di limitare il contagio.

La città di Austin ha preso la complicata decisione di annullare l'evento South by Southwest, che comprendeva appuntamenti anche televisivi e cinematografici, dopo le tante defezioni degli ultimi giorni. Il comunicato ufficiale dichiara: "La città di Austin ha cancellato le date di marzo di SXSW e SXSW EDU. SXSW seguirà fedelmente le indicazioni della Città. Siamo devastati nel condividere questa notizia con voi. 'Lo show deve andare avanti' è nel nostro DNA ed è la prima volta in 34 anni che l'evento di marzo non si svolgerà".

Il festival ha poi sottolineato che stanno lavorando per affrontare le conseguenze di questa situazione senza precedenti e si è presa la decisione nonostante non ci sia alcuna certezza che renderà più sicura la vita dei cittadini: "Ci impegniamo a fare la nostra parte per aiutare a proteggere lo staff, i partecipanti e gli abitanti di Austin".

Gli eventi in programma potrebbero essere programmati in altre date e alcune esperienze saranno disponibili in modo virtuale online. L'evento avrebbe dovuto andare in scenda a partire dal 13 marzo e concludersi poi il 22.