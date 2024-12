Sweetpea: la serie con Ella Purnell viene rinnovata per una seconda stagione

Sweetpea, che vede come protagonista Ella Purnell, è stata rinnovata per una seconda stagione da Sky e Starz.

Buone notizie per i fan di Sweetpea. Ideata e sceneggiata da Kirstie Swain, autrice di Pure, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione da Sky e Starz. Le due emittenti hanno dichiarato oggi in un comunicato che la prossima stagione vedrà "il ritorno di Rhiannon Lewis con una vendetta, mentre il suo segreto omicida continua a crescere e lei diventa più contorta che mai".

Di cosa parla la serie?

Sweetpea segue Rhiannon Lewis (Purnell), una ragazza che passa molto inosservata: la gente le cammina accanto per strada senza degnarla di uno sguardo, viene continuamente scartata per una promozione al lavoro, il ragazzo che le piace non si impegna e suo padre è molto malato. Ma quando viene spinta oltre il limite e perde il controllo, l'aria da svampita scompare, sostituita da una giovane donna capace di tutto.

Locandina di Sweetpea

La serie è prodotta da See-Saw Films e dalla sua etichetta fanboy guidata da Patrick Walters in associazione con Sky Studios. NBCUniversal Global TV Distribution si occupa delle vendite internazionali della serie per conto di Sky Studios.

La Purnell è uno dei talenti televisivi più interessanti del momento, dopo aver fatto colpo sul pubblico con il ruolo di Jackie Taylor in Yellowjackets della Paramount+ e successivamente con l'adattamento del videogioco Fallout di Prime Video. Recentemente è rientrata nella top 10 delle star più popolari del 2024 stilata da IMDb.

Parlando della notizia di oggi, Purnell, che è anche produttrice esecutiva, ha dichiarato: "Essere parte del viaggio di Rhiannon verso la rabbia è stato un punto culminante della mia carriera, e vedere i fan impegnarsi e relazionarsi con la nostra strana Rhiannon, in tutta la sua complessità, è davvero speciale. Non vedo l'ora che il pubblico veda cosa farà in futuro. Restate sintonizzati".