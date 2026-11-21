Shemar Moore torna su Rai 2 con due nuovi episodi di S.W.A.T. Exiles. Hondo e la Squadra 44 affrontano una pericolosa rete di droga e un'emergenza in una scuola.

Nuovo appuntamento con S.W.A.T. Exiles su Rai 2. Questa sera, sabato 21 novembre, alle 21:20, lo spin-off della serie poliziesca torna in prima visione assoluta con due nuovi episodi. Al comando della Squadra 44 c'è ancora Daniel "Hondo" Harrelson, interpretato da Shemar Moore, pronto a guidare i suoi uomini in due interventi particolarmente delicati: la diffusione di una nuova droga e una scuola minacciata da un ex studente in cerca di vendetta.

S.W.A.T. Exiles, anticipazioni: una nuova droga sconvolge le indagini

Nel primo episodio della serata, il settimo della stagione, intitolato Trappola a domicilio (The Project), la morte per overdose di un giovane durante un falò sulla spiaggia dà il via a una delicata indagine. La Squadra 44 scopre infatti l'esistenza di una nuova e potentissima droga, distribuita attraverso un servizio di consegne a domicilio.

Le indagini conducono Hondo e i suoi uomini sulle tracce di Brendan McFarley, un brillante esperto informatico sospettato di essere coinvolto nella gestione di una pericolosa rete criminale. Gli agenti dovranno ricostruire il funzionamento dell'organizzazione e individuare i responsabili prima che la situazione possa degenerare ulteriormente.

Freddy Miyares, che in S.W.A.T. Exiles interpreta l'agente Ethan Cole

Anticipazioni trama ottavo episodio: una scuola finisce nel mirino

A seguire andrà in onda l'ottavo episodio, Ultimo banco (Edgemont). Questa volta, Ethan viene finalmente dimesso dall'ospedale dopo l'ultima missione, ma per la Squadra 44 non c'è tempo per riposare.

Gli agenti vengono chiamati a intervenire in una scuola presa di mira da Logan, un ex studente deciso a vendicarsi delle sofferenze e delle umiliazioni subite durante gli anni scolastici. La situazione si trasforma rapidamente in una delicata operazione di emergenza, con studenti e insegnanti in pericolo.

Hondo e la sua squadra dovranno agire con grande cautela per salvare gli ostaggi e fermare l'ex studente prima che la sua sete di vendetta provochi conseguenze drammatiche. Due nuove missioni attendono dunque la Squadra 44, tra indagini criminali e interventi ad altissima tensione.

Victor Tan (interpretato da David Lim)

Il cast di S.W.A.T. Exiles: gli attori e i personaggi

A guidare il cast di S.W.A.T. Exiles è Shemar Moore, che torna a vestire i panni di Hondo. Accanto a lui troviamo un gruppo di giovani interpreti che dà volto ai componenti della Squadra 44:

Shemar Moore - Daniel "Hondo" Harrelson

Lucy Barrett - Sammy "Sam" Bishop

Adain Bradley - Malik Henderson

Zyra Gorecki - Cassidy Han

Freddy Miyares - Ethan Cole

Ronen Rubinstein - Jude Callan

Nella serie tornano inoltre alcuni volti storici di S.W.A.T.: Jay Harrington nel ruolo di David "Deacon" Kay, Patrick St. Esprit in quello del comandante Robert Hicks e David Lim nei panni di Victor Tan.