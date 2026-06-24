Mondiali 2026, Svizzera-Canada: dove vederla, orario e probabili formazioni

Questa sera mercoledì 24 giugno ultimo atto del Gruppo B ai Mondiali 2026 per Svizzera e Canada, protagoniste di una sfida che vale il primo posto nel raggruppamento. Le due nazionali arrivano all'appuntamento appaiate in classifica e cercano una vittoria che potrebbe garantire un percorso più favorevole nella fase a eliminazione diretta. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match: orario d'inizio, probabili formazioni, dove vederlo in diretta tv e streaming e le ultime dai ritiri.

Mondiali 2026, Svizzera-Canada per il primato nel Girone B: a che ora e dove vederla

La Svizzera arriva all'appuntamento dopo il pareggio per 1-1 contro il Qatar e il netto 4-1 rifilato alla Bosnia. il CT Murat Yakın dovrebbe confermare il collaudato 4-3-3 visto contro la Bosnia. Fari puntati sulla stellina Johan Manzambi (autore di una doppietta nell'ultimo match subentrando dalla panchina) che scalpita per una maglia da titolare. A centrocampo le chiavi del gioco restano saldamente nelle mani del capitano Granit Xhaka, supportato da Freuler.

Per il Canada: I co-host del Mondiale arrivano sulle ali dell'entusiasmo dopo la goleada contro il Qatar dopo aver pareggiato all'esordio contro la Bosnia. Jonathan David e compagni vogliono sfruttare al massimo il fattore campo per chiudere il girone da imbattuti e regalare una notte storica al proprio pubblico, evitando un posizionamento nel tabellone che potrebbe rivelarsi più ostico. Il Canada parte con il vantaggio della differenza reti, mentre la Svizzera cerca il sorpasso all'ultima curva. Ecco le probabili formazioni che vedremo in campo stasera.

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo. Allenatore: Murat Yakin.

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, Cornelius, de Fougerolles, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ali Ahmed; David, Larin. Allenatore: Jesse Marsch.

Luc-de-Fougerolles difensore canadese

Svizzera-Canada è in programma al BC Place di Vancouver, uno degli stadi simbolo della rassegna iridata organizzata tra Canada, Stati Uniti e Messico. L'orario d'inizio è fissato per le 21:00 ore italiane (le 12:00 locali). Ci si aspetta uno stadio completamente esaurito e un'atmosfera elettrizzante a supporto dei Canucks. La sfida sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno e in streaming gratuito su RaiPlay. Il match sarà visibile anche per gli abbonati alla piattaforma DAZN, accessibile tramite l'app su tutte le smart tv e dispositivi connessi.

Classifica attuale Gruppo B: