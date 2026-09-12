Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, stasera su Rai 1 la seconda serata: ospiti e scaletta

Antonella Clerici e Clementino accompagnano il pubblico nella seconda serata dell'evento musicale con grandi protagonisti della musica italiana e internazionale e una scaletta ricca di hit.

Questa sera, sabato 12 settembre, subito dopo Affari Tuoi, torna su Rai 1, e in streaming su RaiPlay l'appuntamento con Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit, l'evento musicale dedicato ai grandi successi della musica italiana e internazionale dagli anni '80 fino agli anni 2000. Dopo la prima serata, l'evento arriva al suo secondo e conclusivo appuntamento con Antonella Clerici, affiancata questa volta da Clementino.

Una serata pensata per riportare il pubblico indietro nel tempo attraverso le canzoni che hanno fatto ballare e cantare intere generazioni. Sul palco arrivano infatti alcuni degli artisti e dei gruppi originali che hanno contribuito a rendere indimenticabili le grandi hit del passato, in un viaggio tra pop, rock, dance e grandi classici della musica internazionale.

Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit, gli ospiti della seconda serata

Anche la seconda serata sarà caratterizzata da una ricca parata di ospiti. Antonella Clerici e Clementino accompagneranno il pubblico attraverso un vero e proprio viaggio musicale, tra ricordi, grandi successi e performance dal vivo. Ieri il programma è sato il più visto della serata con 2.056.000 spettatori pari al 17.2% di share.

Paul Young

A salire sul palco saranno Alberto Bertoli, Anna Oxa, Erminio Sinni, Francesco Renga, Gaetano Curreri e gli Stadio, Gazebo, Luca Dirisio, Mario Biondi, Paul Young, Sabrina Salerno, Spagna e i Toploader.

Una scaletta che attraversa epoche e generi differenti, mettendo insieme alcuni dei nomi più rappresentativi della musica italiana e internazionale. Dai grandi interpreti della canzone italiana agli artisti che hanno segnato la scena dance e pop internazionale, l'obiettivo della serata è quello di far rivivere le atmosfere e le emozioni di un'epoca musicale ancora oggi amatissima.

La scaletta di stasera: tutti gli artisti sul palco

Nel corso della seconda e conclusiva serata di Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit saranno protagonisti:

Alberto Bertoli

Anna Oxa

Erminio Sinni

Francesco Renga

Gaetano Curreri e gli Stadio

Gazebo

Luca Dirisio

Mario Biondi

Paul Young

Sabrina Salerno

Spagna

Toploader

Un appuntamento dedicato alla nostalgia e alla voglia di cantare e ballare sulle note dei brani che hanno accompagnato gli anni '80, '90 e i primi anni 2000. La seconda serata chiude così il viaggio musicale di Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit, con una nuova carrellata di artisti pronti a riportare sul palco alcune delle hit più amate dal pubblico.