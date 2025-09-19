Suzuki Jukebox con Antonella Clerici: la scaletta e i cantanti di stasera 19 settembre su Rai 1

Questa sera, venerdì 19 settembre, va in onda la seconda puntata di Suzuki Jukebox, il contenitore musicale condotto da Antonella Clerici, con la partecipazione speciale di Clementino. La prima puntata, trasmessa ieri, si è confermata come il programma più visto del prime time. La trasmissione, registrata al Palaolimpico di Torino, ripercorre i grandi successi musicali dagli anni '70 ai 2000, offrendo un viaggio tra canzoni iconiche e performance live coinvolgenti.

Il format raccoglie il testimone di Arena Suzuki, lo show di Amadeus che dal 2021 al 2023 ha celebrato i grandi classici della musica. Ora è guidato da Antonella Clerici, con la sua energia contagiosa, affiancata da Clementino, pronto a sorprendere il pubblico con il suo stile vivace e coinvolgente.

La scaletta del Suzuki Jukebox di stasera 19 settembre

Earth Wind & Fire Experience by Al McKay con special guest Greg Moore

by Al McKay con special guest Greg Moore Cutting Crew

Andreas Johnson

Jenny (ex Ace of Base)

Former Ladies of The Supremes

Boney M. - Maizie Williams

Gemelli Diversi

Rettore

Nomadi

Ryan Paris

Le Orme

Johnson Righeira

Paolo Belli

Suzuki Jukebox è uno spettacolo che propone un vero e proprio viaggio nella storia della musica italiana e internazionale, con gli artisti originali che reinterpretano i loro successi più amati. Il programma non si limita alle esibizioni: include momenti di interazione con il pubblico e incursioni dalla DJ Station Suzuki, il cuore pulsante della serata, che offre contenuti esclusivi e clip dedicate agli spettatori, rendendo ogni performance unica e coinvolgente.

Dove vedere il programma di Antonella Clerici

Registrate all'Inalpi Arena di Torino il 12 e 13 settembre, Suzuki Jukebox promette una vera maratona musicale, tra revival, performance live e momenti di festa condivisa: un'occasione unica per cantare tutti insieme e celebrare melodie che hanno attraversato generazioni. Lo show sarà trasmesso su Rai 1 e in simultanea su Rai Radio 2, con Martina Martorano alla conduzione, e in diretta streaming su RaiPlay dove sarà disponibile anche On Demand.