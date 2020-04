Susanna Vianello è morta, il saluto di Fiorello: "Non ti dimenticherò mai"

Susanna Vianello è morta a causa di un tumore che le era stato diagnosticato un po' di tempo fa. Speaker radiofonica, aveva uno dei cognomi più noti del mondo dello spettacolo italiano, i suoi genitori, Edoardo Vianello e Wilma Goich, sono stati tra i maggiori interpreti della canzone sia italiana che in dialetto romanesco.

Susanna Vianello aveva 49 anni ed era ricoverata in una clinica romana. Voce di Radio Italia Anni 60 Roma, era un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo italiano. L'annuncio è arrivato via Twitter dal cugino, Andrea Vianello: "La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, @susyvianello non c'è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l'ha portata via - scrive il giornalista - Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto". Personaggio noto nel mondo della radio, Susanna Vianello era figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich".

La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, @susyvianello non c'è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l'ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto — Andrea Vianello (@andreavianel) April 7, 2020

Erano in pochi a sapere della malattia di Susanna, molte persone del mondo dello spettacolo che la conoscevano sono rimasti senza parole ed addolorati pensando che, a causa delle norme restrittive esistenti, non potranno neanche darle l'ultimo saluto. Tra i primi a salutarla su Twitter è Fiorello "La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo... non ti dimenticherò mai".

La mia amica Susanna@susyvianello è volata via.

🌹Abbiamo riso tantissimo... non ti dimenticherò mai. pic.twitter.com/bNk14m94qV — Rosario Fiorello (@Fiorello) April 7, 2020

La speaker radiofonica curava un suo blog nel quale possiamo leggere "il mio cognome sicuramente vi riporta a più ben noti personaggi dello spettacolo: l'esilarante Raimondo, a cui sono legata da una lontana parentela (suo padre era il fratello del mio bisnonno) e il noto cantante di alcune tra le maggiori hits degli anni '60, Edoardo, molto più vicino a me, colui che mi ha trasmesso direttamente il cognome: mio padre".