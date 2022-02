Susan Sarandon si scusa per aver paragonato il funerale di un poliziotto a un corteo fascista

Susan Sarandon si è scusata attraverso il suo profilo Twitter per aver scritto un'affermazione priva di sensibilità in cui ha paragonato il funerale di un poliziotto di New York a un corteo fascista.

L'attrice di 75 anni è stata criticata dagli utenti social a causa del pesante paragone a cui si è lasciata andare qualche giorno fa. Susan Sarandon si è scusata per l'errore e ha scritto: "Sono profondamente dispiaciuta per il meme che ho recentemente condiviso su Twitter che includeva una foto del funerale dell'agente Jason Rivera. Ho reagito rapidamente alla foto senza collegarla a un funerale della polizia e mi rendo conto ora di quanto io sia stata insensibile e profondamente irrispettosa. Mi scuso sinceramente con la famiglia degli agenti Rivera e Mora per aver causato ulteriore dolore durante il loro periodo di lutto".

Jason Rivera e Wilbert Mora sono due detective del New York Police Department che hanno perso la vita il 21 gennaio a causa di una sparatoria conseguente a una violenza domestica.

Susan Sarandon ha condiviso un tweet di Danny Haiphong, che ha paragonato la cerimonia funebre a un corteo fascista, e ha aggiunto: "Quindi, se tutti questi poliziotti non erano necessari per il crimine quel giorno, non significa che siano inutili ogni giorno?".

Numerosi politici hanno attaccato Susan Sarandon per aver rilanciato il tweet in questione.

Joe Lockhart ha scritto: "Cari Repubblicani, Susan Sarandon non è dei nostri. Non vota per i Democratici da molto tempo. Forse è una di quelle false bandiere di cui parlate sempre!".

Lee Zeldin, invece, ha dichiarato: "Congratulazioni, Susan Sarandon! Ora sei il manifesto di una cretina arrabbiata, liberale, pro-criminale, contro la legge e l'ordine. Ci sono altre definizioni più adatte, ma da qui in poi diventa solo più volgare".

John Pavlovitz ha scritto: "Tutte le persone a sinistra dovrebbero dire: 'Non siamo come Susan Sarandon'". The Police Benevolent Association of the City of New York ha scritto: "Questo è l'aspetto del privilegio: un'attrice ricca, al sicuro nella sua bolla, che prende in giro gli eroi e fa luce sulla crisi che i poliziotti stanno combattendo insieme alle nostre comunità. NYC si sta unendo per fermare la violenza. Susan Sarandon, è come se stessi su un altro pianeta!".

Infine, il National Fraternal Order of Police ha dichiarato: "Tra tutti i giorni che Susan Sarandon avrebbe potuto scegliere per condividere i suoi veri sentimenti verso la polizia, ha scelto il giorno in cui seppelliamo il nostro fratello caduto. Si tratta di commenti pericolosi e senza cervello. Quando passi più tempo a odiare i poliziotti che a pensare alla tua stessa carriera, non c'è da meravigliarsi se gli altri ti considerano un'attrice di serie D".