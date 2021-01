Susan Sarandon: le origini italiane dell'attrice di Thelma & Louise

Susan Sarandon ha recentemente scoperto nuovi dettagli riguardanti le sue origini italiane: il bisnonno dell'attrice di Thelma & Louise proveniva da un piccolo paese vicino a Lucca, in Toscana, chiamato Coreglia, prima di emigrare con la sua famiglia negli Stati Uniti.

Susan Sarandon in una scena del film Un amore sotto l'albero

La Sarandon ha partecipato af uno show televisivo di successo, Who Do You Think You Are?, al fine di rintracciare una nonna chiamata Anita Rigali, l'ultima a comparire in un suo albero genealogico risalente agli anni '30. Nel 1916 il nonno dell'attrice emigrò negli Stati Uniti da Ragusa, in Sicilia, dove era nato nel 1901. Oggi Susan è cittadina onoraria di Ragusa e la città le ha conferito il premio "Ragusani nel Mondo".

Susan, grazie allo show, ha scoperto che Anita era una showgirl di New York prima della seconda guerra mondiale e che il padre, ovvero il bisnonno della Sarandon, era uno scultore di nome Mansueto che, secondo i genealogisti del programma tv, emigrò in America a causa di quanto fosse dura la vita per gli scultori in Toscana.

Susan Sarandon a Venezia per il film Elizabethtown

A Coreglia, Sarandon ha visitato una chiesa dove furono battezzate dieci generazioni della famiglia Rigali, risalente alla metà del XVII secolo: "Sono sempre felice di venire in Italia, la prima volta che sono venuta mi sono subito sentita inspiegabilmente a casa. Ora so perché. Il mio patrimonio genetico proviene da questa terra". La Sarandon ha anche una figlia attrice di 25 anni, Eva Amurri, concepita con il regista italiano Franco Amurri, frequentato per un breve periodo negli anni '80.