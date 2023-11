Support Italian Wrestling, intervista ai Brixia Bone Breakers 'Legacy sarà uno show memorabile'

Abbiamo intervistato Mirko Mori e Nico Inverardi, meglio conosciuti come i Brixia Bone Breakers (BBB), per avere dei retroscena sull'organizzazione di Legacy, show inaugurale della Support Italian Wrestling.

Manca ormai pochissimo a Legacy, il grande show inaugurale della Support Italian Wrestling. Per comprendere come sia nato questo progetto abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Mirko Mori e Nico Inverardi, meglio noti come i BBB (Brixia Bone Breakers). Grandi veterani della scena italiana e adesso reduci da un importante tour in Giappone per la Kyushu Pro Wrestling. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Tutto pronto per Legacy

Da wrestler a promoter: cosa vi ha spinto organizzare questo show, Legacy, e perchè adesso?

Cosa ci ha spinto a costruire Legacy solo in questo momento mi sembra una risposta facile da darti. Dopo tante esperienze che ci siamo costruiti nel corso degli anni, e appunto dopo la nostra esperienza in Giappone, abbiamo deciso di portare questo bagaglio anche in Italia, per costruire qualcosa di eccezionale. Perchè ora? Perché non c'era momento migliore. Il boom è vicino e noi siamo pronti.

Cosa possono aspettarsi i fan italiani e perchè non devono assolutamente mancare?

Siamo sempre stati additati come mediocri e ora vantiamo esperienze all'estero che anche altre nazioni ci invidiano. Sabato sarà il meglio che lo stivale ha da offrire, ve lo possiamo assicurare.

BBB reduci da un tour internazionale in Giappone, adesso campioni di coppia in SIW e MWF. Piani futuri?

I piani futuri dei BBB sono semplici: continuare a correre come hanno sempre fatto, bandiera italiana sul costume e velocità nelle gambe, sperando di andare sempre più lontano, chissà magari oltreoceano ma dalla parte opposta questa volta.

Un commento sull'attuale scena del wrestling italiano. Evoluzione rispetto a 5/6 anni fa?

La scena italiana si è evoluta esponenzialmente negli ultimi anni, noi la viviamo ormai da 14 anni e possiamo dire con certezza che stiamo vedendo un cambiamento del quale aver timore. Per quello continuiamo a lavorare per essere pronti ad ogni evenienza, pronti per affrontare il boom ciclico del wrestling che aspettiamo da tanto tempo.

Nomi che vi piacerebbe affrontare?

Non ci sono nomi in particolare, speriamo solo di affrontare gli avversari migliori che si possano trovare per darci il palcoscenico che tanto aspettiamo.

Dove si terrà Legacy

Lo show avrà luogo sabato 25 novembre presso il Centro Sportivo di Comun Nuovo (Bergamo). Oltre ai BBB saranno presenti Francesco Akira, attuale stella della New Japan Pro Wrestling, "Capitan Fintus" Maurizio Merluzzo, Bon Giovanni, Alex Flash, Goro, Adriano, Lupo, Rafael, Ivan Sanzio e molti altri.

Spazio anche al wrestling femminile con il già annunciato scontro tra Electra e Swan, due volti ormai ben noti ai fan della disciplina in Italia. Per l'elenco completo dei match già confermati vi invitiamo a seguire la pagina Instagram della Support: https://www.instagram.com/supportitalianwrestling/.