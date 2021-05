Supervivientes: due naufraghi fanno sesso davanti agli altri concorrenti (VIDEO)

Episodio a luci rosse a Supervivientes: Iván Rubio e Marta De Lola si sono lasciati andare ad una notte di sesso nonostante fossero circondati dagli altri naufraghi.

La versione iberica dell'Isola dei famosi ha regalato agli spettatori spagnoli una scena che, per il momento, i nostri denutriti naufraghi non sono ancora riusciti a proporci, nonostante il massaggio di Awed a un'Emanuela Tittocchia senza veli. Tra i concorrenti di Supervivientes, oltre ai nostri Valeria Marini e Gianmarco Onestini, c'è Marta De Lola conosciuta in Spagna per aver partecipato a_ Mujeres y hombres y viceversa_ e La isla de las tentaciones, versioni iberiche di Uomini e Donne e Temptation Island, i due programmi prodotti nel nostro Paese da Maria De Filippi.

Marta, dopo essersi lasciata con Diego James Lover, conosciuto nel dating show, si è fidanzata con Iván Rubio Caudín, calciatore di 31 anni attualmente impegnato con una squadra del campionato di serie B spagnolo. Iván è stato invitato dalla produzione per alcuni giorni sull'Isola per fare compagnia alla sua Marta. Una sorpresa molto gradita dalla naufraga. I due durante la notte si sono lasciati trasportare dalla passione, incuranti delle telecamere e soprattutto degli altri naufraghi che dormivano accanto a loro.

Non è la prima volta che Supervivientes regala scene di sesso agli spettatori, nel 2019 Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e donne, e Violeta Mangrinan fecero sesso davanti alle telcamere. Fabio, ospite di Barbara D'Urso, si giustificò dicendo: "Noi non sapevamo che ci fossero le telecamere. L'Isola non è come il Grande Fratello che hai le telecamere per 24 ore. La sera ci sono dei momenti liberi senza telecamere, e invece è successo proprio in quel momento".