Superman & Lois, la superfamiglia Kent con la mascherina in una nuova foto dal set

Dopo tanto tempo, è giunto finalmente il momento di tornare a Smallville, almeno per le star dello show Superman & Lois. Dal set della serie tv targata The CW arriva infatti la prima foto della famiglia Kent al completo. E da superfamily qual è, la sicurezza viene prima di tutto, specialmente in tempo di COVID, per cui non possono certo mancare le mascherine!

Bitsie Tulloch, Tyler Hoechlin, Jordan Elsass e Alexander Garfin sono i protagonisti di un nuovo scatto proveniente dal set canadese di Superman & Lois, la più recente aggiunta dell'Arrowverse (pardon, CWverse) dedicata a Clark Kent, Lois Lane e i loro Supersons Jonathan e Jordan.

"Di nuovo con i miei ragazzi! @tylerhoechlin @alexgarfin @jordanelsass @cwsupermanandlois #thekents" scrive la Tulloch su Instagram, condividendo la foto "in maschera".

Come sappiamo grazie alla marea di novità rivelate dal cast e dallo showrunner della, Todd Helbing, in occasione del DC FanDome, rivedremo Clark e Lois in quel di Smallville, dove stanno crescendo i propri figli (plurale d'obbligo dopo gli eventi del mega-crossover Crisi sulle Terre Infinite) adolescenti, come d'altronde farà anche un'altra vecchia conoscenza dei due...

In Superman & Lois avremo infatti modo di conoscere la Lana Lang di Emmanuelle Chiriqui e la sua famiglia, inclusa la figlia Sarah (Inde Navarrette), che sarà al centro delle attenzioni dei fratelli Kent (e di un triangolo amoroso).

Insomma, cittadina tranquilla o meno, sembrerebbe proprio che, ancora una volta, a Smallville non ci sia proprio di che annoiarsi.