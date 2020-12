Superman & Lois: svelato il costume indossato da Tyler Hoechlin

The CW ha svelato il nuovo costume indossato da Tyler Hoechlin nella serie Superman & Lois, in arrivo a gennaio sugli schermi americani.

La serie Superman & Lois mostrerà Tyler Hoeclin nel ruolo di Clark Kent e online è stato svelato il suo nuovo costume.

Il design, secondo il protagonista, è unico e in grado di distinguersi da quelli che lo hanno preceduto, riflettendo quindi le caratteristiche del nuovo progetto in arrivo su The CW.

Superman & Lois: un'immagine promozionale di Tyler Hoechlin

La costumista Laura Shannon, scelta dai produttori della serie Superman & Lois, ha invece spiegato che è stata modificata l'area del collo e del mantello per enfatizzare i movimenti che hanno reso iconico il personaggio, oltre a cambiare leggermente i colori e le linee del costume, oltre alla cintura.

La serie Superman & Lois, con star Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch nella parte die protagonisti, debutterà sugli schermi americani il 23 febbraio.

Nel cast anche Dylan Walsh, Emmanuelle Chriqui, Erik Valdez, Wole Parks, Jordan Elsass, Alexander Garfin e Inde Navarrette.

Come sappiamo grazie alle anticipazioni condivise dal cast e dallo showrunner Todd Helbing in occasione del DC FanDome, negli episodi rivedremo Clark e Lois nella città di Smallville, dove stanno crescendo i propri figli adolescenti. Nello show potremo inoltre conoscere la Lana Lang di Emmanuelle Chiriqui e la sua famiglia, inclusa la figlia Sarah (Inde Navarrette), che sarà al centro delle attenzioni dei fratelli Kent (e di un triangolo amoroso).