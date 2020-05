Superman: Charlie Cox avrebbe potuto indossare il mantello invece della maschera di Daredevil

Mentre si cerca ancora un nuovo volto per il ruolo lasciato vacante da Henry Cavill, Mark Millar rivela che alcuni anni fa il regista Matthew Vaughn aveva adocchiato Charlie Cox come possibile nuovo Superman in una trilogia mai realizzata. L'attore che ha poi interpretato il Daredevil dell'omonima serie tv Marvel avrebbe potuto essere il protagonista di una trilogia inedita che è però naufragata senza uleriori sbocchi.

The Defenders: Charlie Cox interpreta Daredevil

Come riportato da Movieweb.com, intorno al 2010, Millar e Vaughn stavano collaborando alla realizzazione di Kick-Ass, ma la loro sete di supereroi li aveva spinti a fare progetti anche in altre direzioni. Il fumettista racconto infatti che la conversazione si era concentrata su una possibile nuova trilogia cinematografica su Superman, ma con un protagonista un po' più simile a una "persona normale", come il Superman della Golden Age.

Ecco perché il regista aveva pensato a Charlie Cox, con il quale aveva lavorato poco prima in Stardust. L'intenzione del duo era quella di creare un Superman che fosse divertente e pieno di speranza, un approccio decisamente differente da quello poi scelto per l'uomo d'acciaio di Jack Snyder. La trilogia di Millar e Vaughn non venne però mai trasformata in un pitch, dato che incontrò resistenza già in fase di ideazione.

Batman v Superman - Ben Affleck spiega la differenza tra DC e Marvel

Quando Matthew Vaughn parlò alla DC della possibile trilogia di Superman con Charlie Cox come protagonista, i produttori trovarono un conflitto, incarnato da Mark Millar, che aveva creato storie a fumetti in esclusiva per Marvel come Captain America: Civil War e Logan - The Wolverine. Il progetto fu quindi affossato e permise comunque a Cox di diventare Daredevil. Mica male.