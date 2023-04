Superman: 85 anni di storia, in arrivo la rassegna di Panini Comics

Superman, il primo dei supereroi, compie ben 85 anni e Panini Comics lo celebra con una rassegna di titoli a lui dedicati: scopriamoli insieme!

Uno dei supereroi più amati al mondo festeggia un importante anniversario: nel 2023 sono infatti passati 85 anni dalla prima apparizione di Superman (nel fumetto Action Comics 1 pubblicato il 18 aprile 1938 e con data di copertina giugno 1938). Nato dal genio creativo di Jerry Siegel e con i disegni del talentuoso Joe Shuster, giovani e intraprendenti fumettisti di Cleveland, la storia di Superman ha continuato ad appassionare lungo tutti questi anni milioni di fan in tutto il mondo, che hanno seguito le sue avventure tramite i fumetti e sul piccolo e grande schermo. Per celebrare il compleanno di Clark Kent, Panini Comics propone una rosa di volumi imperdibili per ripercorre nel dettaglio gli 85 anni di storia dell'eroe più grande di sempre.

Per tutti coloro che vogliono approcciarsi per la prima volta alla sua storia editoriale, Il grande libro di Superman è il volume antologico che raccoglie tutte le avventure che hanno segnato l'evoluzione dell'Uomo d'Acciaio nel corso degli anni. Dall'esordio del 1938 alla rinascita del 2016, senza dimenticare le apparizioni in radio e sugli schermi di TV e cinema. Un grande volume che oltre a celebrare i creatori originali, ricorda tutti gli autori e i disegnatori più famosi che hanno lavorato sulle storie dell'Uomo del Domani, da John Byrne a Frank Miller, passando per Grant Morrison, Alex Ross e David Goyer.

Prima della leggenda, prima dell'icona, prima di Superman... c'era Clark Kent, un giovane uomo cresciuto in una cittadina del Kansas che doveva fare i conti con il terrificante potere che il destino gli aveva messo tra le mani. Superman: Stagioni, dal celebre team creativo di Tim Sale e Jeph Loeb, è il maestoso racconto della trasformazione di Superman da ragazzo di campagna a più grande difensore della Terra: una vicenda emozionante e adulta che indaga con realismo la figura del primo e più importante dei supereroi. Una storia magistrale che dimostra quanto non siano i suoi poteri a trasformarlo in un eroe, ma la sua umanità, grazie anche agli incontri con i personaggi fondamentali della sua vita: la sua antitesi Lex Luthor, l'amata e affascinante Lana Lang e la sua famiglia adottiva, i Kent.

Si prosegue con Superman: Su nel cielo, una storia commovente e poetica destinata a scaldare il cuore dei lettori. Fin dove può spingersi l'Uomo d'Acciaio pur di salvare una singola vita? Ad attendere i fan è un'odissea nelle profondità dello spazio, ma anche un viaggio nell'animo del supereroe più grande di sempre. Uno straordinario manifesto per l'icona dell'Uomo d'Acciaio, dalla penna magistrale di Tom King e con gli esplosivi disegni di Andy Kubert, perfetto punto di ingresso per tutti i nuovi lettori.

Un capolavoro grafico e narrativo che rivisita tutti gli aspetti migliori del supereroe, con una grande riscrittura moderna nata dalla collaborazione tra la formidabile coppia Grant Morrison e Frank Quitely: il volume All-Star Superman. Durante una missione disperata per salvare l'equipaggio di una navetta spaziale minacciata dal malvagio Lex Luthor, Superman, esposto a una massiccia dose di radiazioni solari, si sovraccarica, con esiti catastrofici. Il risultato è una sorta di esiziale leucemia, che lascia al più grande supereroe della Terra solo poco tempo per concludere tutte le imprese che sente di dover compiere. Ne nasce così un tour de force di avventure dal sapore dolceamaro che riscrivono il mondo di Superman, presentandoci in maniera familiare eppure nuova tutti gli aspetti che pensavamo di conoscere. All-Star Superman è disponibile anche in formato Absolute, per godere appieno la lettura dell'opera definitiva sulla vita di Kal-El nel miglior formato possibile.

L'unione di due leggende del fumetto, Frank Miller e John Romita Jr., dà vita a Superman: Anno uno, volume disponibile nel prestigioso formato cartonato DC Black Label Complete Collection. Le origini di Clark Kent/Kal-El, da Krypton al Kansas, vengono narrate in una nuova e audace versione alternativa. Dedicato a una versione alternativa dell'supereroe è anche Superman: Red Son, dove Mark Millar (Kick-Ass, Jupiter's Legacy) rielabora in maniera originale e radicale la storia di Superman. Invece che a Smallville, il piccolo e speciale Clark atterra con il suo razzo in Ucraina. Cresciuto in un collettivo e non con l'amata famiglia Kent, si fa portavoce degli ideali del popolo sovietico, ed è disposto a tutto pur di non avere nessun ostacolo nel suo cammino: che si tratti di Batman, Wonder Woman o del perfido Lex Luthor.

Infine, una novità in uscita il 4 maggio: Superman: L'era spaziale. Un giovane reporter scopre che la Terra sarà distrutta e non può fare nulla per impedirlo. Si direbbe un lavoro perfetto per il suo incredibile alter ego, ma mentre il mondo intorno a lui si trasforma sempre più in un luogo tanto determinato a distruggersi quanto lo è lui a salvarlo, Superman sta per scoprire che le buone intenzioni possono portare alla rovina. Gli autori, un ispirato Mark Russell e gli straordinari coniugi Mike e Laura Allred, collocano l'Uomo del Domani negli anni 60, un decennio cruciale, per mostrarci come l'emblema della verità e della giustizia reagisca agli eventi storici, sfidandolo a rimanere se stesso in un mondo che sta perdendo il controllo.