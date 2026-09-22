SuperKaraoke stasera su Canale 5 con l'ultima puntata: tutti gli ospiti del 22 settembre

Il SuperKaraoke di Mediaset, condotto da Michelle Hunziker, torna stasera su Canale 5 con il terzo e ultimo appuntamento della stagione. Una serata in cui protagonisti assoluti saranno ancora il Belvedere del Resentello di Ventimiglia e i concorrenti non professionisti chiamati a esibirsi sul palco.

La formula resta quella che ha caratterizzato questa edizione: fino a 24 partecipanti si mettono alla prova davanti al pubblico con esibizioni individuali e duetti, accompagnati nel corso della serata dagli artisti invitati. Alla fine della competizione viene proclamato il vincitore.

SuperKaraoke: cosa succederà nell'ultima puntata

Per il gran finale, lo show torna nella cornice ligure che ha ospitato le registrazioni delle tre puntate. Ventimiglia diventa ancora una volta il centro della gara, con i concorrenti chiamati a dimostrare le proprie capacità canore davanti alla piazza.

A rendere particolare la formula è anche la partecipazione diretta del pubblico. Gli spettatori presenti al Belvedere del Resentello possono infatti esprimere il proprio gradimento attraverso lo smartphone, utilizzando il QR Code collegato alla web app dello show. Il pubblico entra così nella dinamica della competizione e contribuisce all'esito della serata. Michelle Hunziker accompagna le diverse fasi dello spettacolo, mentre Daniele Battaglia e Lucilla Agosti hanno il compito di andare alla ricerca di nuovi concorrenti tra le persone comuni incontrate in Liguria.

Gli ospiti

A impreziosire l'ultima puntata sono Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Anna Tatangelo e Baby K. I quattro artisti saliranno sul palco insieme ai concorrenti, partecipando alla serata anche attraverso i duetti.

Ermal Meta porta nello show il suo repertorio e il singolo Calma metafisica, pubblicato nel corso del 2026 e prodotto da Dardust. Baby K è attesa con Tucamacarena, il brano dalle sonorità pop, urban e latine che richiama atmosfere e immagini legate a Napoli e all'estate.

Nel cast musicale della serata c'è poi Fabio Rovazzi, protagonista della stagione con La costiera amalfitana, realizzata insieme ad Arisa e Nino D'Angelo. Completa il quartetto Anna Tatangelo, che nel 2026 ha pubblicato con Welo il singolo Notte poetica. Anche per lei l'appuntamento con SuperKaraoke rappresenta l'occasione per salire sul palco e condividere la performance con i concorrenti dello show.