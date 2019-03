Superheroine HQ: su eBay un'intera collezione dedicata alle eroine dei fumetti

eBay ha annunciato il debutto di Superheroine HQ, un'area del sito dedicata a tutti i prodotti dedicati alle supereroine, tra cui fumetti, merchandise e oggetti da collezione. Gail Simone e Cat Staggs hanno curato la collezione offerta agli utenti che risponde a una richiesta in continuo aumento di prodotti e gadget legati alle avventure degli eroici personaggi femminili della Marvel e non solo.

Simone, in un comunicato ufficiale, ha dichiarato: "Da tempo la mia passione è mettere in evidenza la fantastica gamma di donne presenti nei fumetti, sia considerando i personaggi sia pensando alle autrici e alle artiste che li creano. Credo che queste fantastiche donne possano ispirare i lettori di tutto il mondo ad andare oltre ai limiti della propria immaginazione e creatività. Per questo motivo collaboro con eBay per dare maggiore attenzione e accessibilità ai fumetti con protagonisti personaggi femminili forti, del passato e del presente".

I dati di eBay dimostrano che l'attenzione per il mondo delle supereroine è aumentato esponenzialmente, con un +34% negli ultimi 12 mesi e il merchandise di Captain Marvel ha attirato sempre più attenzione in vista del debutto nelle sale cinematografiche del cinecomic con protagonista Brie Larson, arrivando a un +63% di richieste.

Sam Bright di eBay ha dichiarato in un comunicato: "Con la popolarità in continua crescita di supereroine come Wonder Woman e Captain Marvel, passate dai fumetti al grande schermo, si è assistito anche a un aumentare dello stesso interesse su eBay. Siamo orgogliosi nell'incoraggiare un mercato più diversificato e in evoluzione non solo tra i nostri milioni di acquirenti e venditori, ma anche per quanto riguarda il merchandise che offriamo, dando a tutti la possibilità di accedere a un inventario raro, iconico ed esclusivo che punta l'attenzione sulle supereroine".